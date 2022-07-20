В Магнитогорске недовольны новым жилищно-коммунальным счетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители одного из домов в Магнитогорске Челябинской области 20 июля получили лист голосования собственника на общем собрании, в котором была указана новая услуга ЖКХ — покос травы. Об этом они сообщили в соцсетях. За новую услугу управляющая компания ООО «КомплексСервис» предложила им ежемесячно выплачивать дополнительную сумму.

«По какому праву мы должны платить дополнительно за покос травы, либо косить сами? Если это входит в обязанности управляющей компании, которой мы и так платим. Помогите разобраться с этим вопросом», — заявила в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Елизавета Семенова, приложив лист голосования.

Согласно прейскуранту управляющей компании ООО «КомплексСервис», за скос травы один раз за лето жители дома №7 по улице Жемчужной должны каждый месяц оплачивать по 33 копейки с квадратного метра общей площади жилья. Если траву необходимо косить чаще, сумма пропорционально увеличивается.

В комментариях магнитогорцы указали, что у жителей данного дома оформлен в совместную собственность участок в границах фундамента дома, поэтому, если они согласятся, то будут оплачивать покос травы на чужих земельных участках. На запрос URA.RU к моменту подготовки материала в управляющей компании не ответили.

Один раз скосят — весь год платишь Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»