Пермские власти раскрыли подробности поиска утонувшей семьи

Водолазы до сих пор не обнаружили тело женщины Фото: Илья Московец © URA.RU

В министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали о сложностях, с которыми столкнулись спасатели при поиске семьи, утонувшей на реке Чусовой. Проблема возникла с определением района поиска утонувших, пояснили URA.RU в пресс-службе минтербеза.

«Акватория реки Чусовая огромная, была сложность в определении самого района поиска. Тем не менее, по периметру довольно обширной водной поверхности были выставлены буйки, специалисты приступили к погружениям», — приводит пресс-служба слова директора Пермской краевой службы спасения Рашида Ишмухаметова.

Поисковые мероприятия на реке продолжаются шестой день. Спасатели-водолазы приступили к погружениям в районе поселка Усть-Шалашная Добрянского городского округа. До сих пор из воды не извлечено тело женщины 1988 года рождения.

О трагическом случае, произошедшем на Чусовой, рассказывало URA.RU. Семья из четырех человек: мужчины, женщины и двух их несовершеннолетних детей, каталась в лодке. По предварительной информации, плавсредство налетело на волну, в результате чего женщина и мальчик оказались за бортом. Отец семейства, бросившийся в воду, чтобы спасти их, также утонул. Какое-то время в лодке оставалась их дочь, которую подобрал проходящий мимо теплоход. Позже водолазы обнаружили тела мужчины и погибшего ребенка.

По факту гибели людей следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст. 109 УК РФ). По данным следствия, все члены семьи находились в лодке без спасательных жилетов.

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