Пермяки стали чаще называть оборонную сферу самой важной в стране

22% пермяков посчитали, что на оборону нужно тратить больше госбюджета Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Пермяки в ходе опроса рассказали, на что, по их мнению, следует больше выделять средств из госбюджета. 22% опрошенных посчитали наиважнейшей национальную оборону. Доля таких респондентов выросла на 10% за последние два года. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob.

«По 22% респондентов приоритетными статьями бюджета страны назвали правоохранительную деятельность и национальную оборону. По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, пермяки стали чаще называть национальную оборону и правоохранительную деятельность», — говорится в исследовании.

Самые приоритетными жители Перми назвали сферы образования (54% опрошенных) и здравоохранения (50%). Около трети (32%) заявили, что самой важной должна стать национальная экономика. Почти столько же (29%) указали социальную политику. 23% пермяков считают, что больше средств нужно выделять сферу ЖКХ. Доля тех, кто переживает за окружающую среду за два года снизилась с 22 до 15% — столько людей считают нужным выделять больше денег на охрану природы. Наименее важной пермяки посчитали культуру, кинематографию и СМИ (6% опрошенных).