Евгений Куйвашев предупредил студентов, чтобы они не забывали аттестат при подаче документов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил поступающим в вузы и колледжи свердловчанам о том, чтобы они не забывали аттестаты. К своему сообщению он прикрепил фотографию, на которой бронзовый Киров перед зданием УрФУ на Мира держит аттестат. Пост появился в telegram-канале главы региона.

«Доброе утро! Киров напоминает, что скоро заканчивается приемная кампания в вузы. Не забудьте взять с собой аттестат!», — написал Куйвашев. К посту он прикрепил фотографию памятника Сергею Кирову перед зданием УрФУ на Мира, 19. Бронзовая фигура держит в руке красный аттестат.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти выделят деньги на оплату образования талантливым ученикам, которые не смогли поступить на бюджет в учебные заведения. Кредитные средства выдадут сроком на 10 лет.

Сергей Киров — политический деятель. Каждый год руководство УрФУ дает ему в руки аттестат Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева