23 июля 2022

Екатеринбуржцы пожаловались на сломанные снаряды в новом парке

© Служба новостей «URA.RU»
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В парке Зеленая Роща сломались баскетбольные кольца Фото:

В парке Зеленая роща в Екатеринбурге сломались баскетбольные кольца, посетители жалуются, что за спортивными площадками не смотрят. На ситуацию в парке URA.RU пожаловалась читательница.

«Прогуливались в Зеленой роще и то, что увидели, очень расстраивает. Пообщались со многими ребятами, кто приходит туда поиграть. Там вообще есть ответственные за спортивные снаряды? Кто-то же должен обслуживать их», — написала читательница.

URA.RU направило запрос в мэрию Екатеринбурга, чтобы получить разъяснение по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

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В парке Зеленая роща в Екатеринбурге сломались баскетбольные кольца, посетители жалуются, что за спортивными площадками не смотрят. На ситуацию в парке URA.RU пожаловалась читательница. «Прогуливались в Зеленой роще и то, что увидели, очень расстраивает. Пообщались со многими ребятами, кто приходит туда поиграть. Там вообще есть ответственные за спортивные снаряды? Кто-то же должен обслуживать их», — написала читательница. URA.RU направило запрос в мэрию Екатеринбурга, чтобы получить разъяснение по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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