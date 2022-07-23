Екатеринбуржцы пожаловались на сломанные снаряды в новом парке

24 июля 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

В парке Зеленая Роща сломались баскетбольные кольца Фото: читательница URA.RU В парке Зеленая роща в Екатеринбурге сломались баскетбольные кольца, посетители жалуются, что за спортивными площадками не смотрят. На ситуацию в парке URA.RU пожаловалась читательница. «Прогуливались в Зеленой роще и то, что увидели, очень расстраивает. Пообщались со многими ребятами, кто приходит туда поиграть. Там вообще есть ответственные за спортивные снаряды? Кто-то же должен обслуживать их», — написала читательница. URA.RU направило запрос в мэрию Екатеринбурга, чтобы получить разъяснение по ситуации. На момент публикации ответ не поступил. Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В парке Зеленая роща в Екатеринбурге сломались баскетбольные кольца, посетители жалуются, что за спортивными площадками не смотрят. На ситуацию в парке URA.RU пожаловалась читательница. «Прогуливались в Зеленой роще и то, что увидели, очень расстраивает. Пообщались со многими ребятами, кто приходит туда поиграть. Там вообще есть ответственные за спортивные снаряды? Кто-то же должен обслуживать их», — написала читательница. URA.RU направило запрос в мэрию Екатеринбурга, чтобы получить разъяснение по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.