Постпред России в ЕС Чижов станет сенатором

Владимир Чижов уйдет в Совет Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов станет сенатором Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в Совфеде.

«Владимир Чижов осенью уйдет в Совет Федерации. Он будет сенатором от Карелии», — сообщает РИА «Новости».

Владимир Чижов является постпредом при Евросоюзе с 2005 года. С 2002 по 2005 год он занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. При СССР Чижов был послом страны в Греции и на Кипре. Позже занимался отношениями со странами Европы, вопросами урегулирования конфликтов.