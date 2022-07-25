Постпред России в ЕС Чижов станет сенатором

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Владимир Чижов уйдет в Совет Федерации Фото:

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов станет сенатором Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в Совфеде.

«Владимир Чижов осенью уйдет в Совет Федерации. Он будет сенатором от Карелии», — сообщает РИА «Новости».

Владимир Чижов является постпредом при Евросоюзе с 2005 года. С 2002 по 2005 год он занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. При СССР Чижов был послом страны в Греции и на Кипре. Позже занимался отношениями со странами Европы, вопросами урегулирования конфликтов.

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов станет сенатором Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в Совфеде. «Владимир Чижов осенью уйдет в Совет Федерации. Он будет сенатором от Карелии», — сообщает РИА «Новости». Владимир Чижов является постпредом при Евросоюзе с 2005 года. С 2002 по 2005 год он занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. При СССР Чижов был послом страны в Греции и на Кипре. Позже занимался отношениями со странами Европы, вопросами урегулирования конфликтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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