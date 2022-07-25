Постпред России в ЕС Чижов станет сенатором

Владимир Чижов уйдет в Совет Федерации
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов станет сенатором Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в Совфеде.
«Владимир Чижов осенью уйдет в Совет Федерации. Он будет сенатором от Карелии», — сообщает РИА «Новости».
Владимир Чижов является постпредом при Евросоюзе с 2005 года. С 2002 по 2005 год он занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. При СССР Чижов был послом страны в Греции и на Кипре. Позже занимался отношениями со странами Европы, вопросами урегулирования конфликтов.
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