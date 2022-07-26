Под руководством Дамира Утарбекова МГЕР провела акцию памяти детей-жертв войны в Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Дамир Утарбеков, являющийся руководителем направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР, провел 27 мая вместе с соратниками пикеты в Москве у посольств США и Великобритании. Как сообщил URA.RU Утарбеков, акция посвящена детям, погибшим в Донбассе в результате обстрелов украинских националистов.

«Сегодня „Молодая гвардия Единая Россия“ провела акцию памяти детей-жертв войны в Донбассе. На протяжении многих лет украинские войска с помощью оружия, предоставляемого странами НАТО, ведут обстрел мирного населения Донбасса, в результате чего страдают неповинные дети», — сообщил URA.RU Утарбеков.

Молодогвардейцы пришли к посольствам с портретами детей, погибших на Донбассе. Активистов МГЕР пришла поддержать посол ДНР в РФ Ольга Макеева.

По данным депутата, с 2014 года на территории ДНР и ЛНР погибли 130 детей. По словам Утарбекова, все эти преступления не останутся безнаказанными.

В середине июня Утарбеков был назначен руководителем направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР и стал куратором взаимодействия Молодой гвардии с региональными отделениями партии. Он уже переехал в Москву, где курирует Центральный штаб МГЕР по связи с молодыми депутатами и региональными отделениями ЕР.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

Молодогвардейцы пришли к посольствам с портретами детей, погибших в Донбассе Фото: Дамир Утарбеков