Челябинский завод отправит трамваи в Кемеровскую область

27 июля 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Завод Роскосмоса выиграл второй тендер на поставку трамваев в Новокузнецк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (Челябинская область) выиграло тендер на поставку трамваев в Новокузнецк. Как заявила пресс-служба Роскосмоса, салоны оснастят современными опциями. «Вагоностроительный завод из Усть-Катава (УКВЗ) выиграло конкурс на поставку еще двенадцати новых трамвайных вагонов. Тендер объявляла администрация города», — сообщила пресс-служба Роскосмоса в telegram-канале. За последнее время это второй контракт, заключенный с властями Новокузнецка. В 2021 году завод уже становился победителем муниципального конкурса. Тогда УКВЗ обязался поставить в Кемеровскую область 20 вагонов. Предприятие Роскосмоса пополнило трамвайный парк города частично низкопольными трамваями модели 71-623-04. Согласно подписанному договору, в 2022 году в Новокузнецк отправят вагоны той же модели. В вагонах установлены места для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми. Салон оснащен USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Вагон оборудован системой кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля. Отмечается, что трамваи имеют низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров.

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (Челябинская область) выиграло тендер на поставку трамваев в Новокузнецк. Как заявила пресс-служба Роскосмоса, салоны оснастят современными опциями. «Вагоностроительный завод из Усть-Катава (УКВЗ) выиграло конкурс на поставку еще двенадцати новых трамвайных вагонов. Тендер объявляла администрация города», — сообщила пресс-служба Роскосмоса в telegram-канале. За последнее время это второй контракт, заключенный с властями Новокузнецка. В 2021 году завод уже становился победителем муниципального конкурса. Тогда УКВЗ обязался поставить в Кемеровскую область 20 вагонов. Предприятие Роскосмоса пополнило трамвайный парк города частично низкопольными трамваями модели 71-623-04. Согласно подписанному договору, в 2022 году в Новокузнецк отправят вагоны той же модели. В вагонах установлены места для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми. Салон оснащен USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Вагон оборудован системой кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля. Отмечается, что трамваи имеют низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров.