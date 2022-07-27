Челябинские власти изменили тариф за подключение к электросетям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, кучиц татьяна
Министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц сообщила, что нововведения учитывают интересы энергетиков и льготников (фото из архива) Фото:

В Челябинской области изменили стоимость за технологическое присоединение к электрическим сетям, но при этом сохранили льготы для отдельных категорий граждан. Об этом URA.RU сообщила министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц.

«Плата за техприсоединение к электрическим сетям в области с июля 2022 года составит 5 тыс. 423 рублей за 1 кВт. А фактические затраты сетевых организаций при подключении составляет более 8 тыс. рублей за 1 кВт. Тарифные нововведения облегчат нагрузку на потребителей, которые фактически оплачивают затраты сетевых организаций. И компании смогут увеличить объем средств на развитие и модернизацию электросетей, что существенно снизит число аварийных ситуаций в регионе», — заявила URA.RU Кучиц.

Министр отметила, что многодетные семьи, инвалиды, ветераны, малоимущие и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС попадают в категорию льготников. При строительстве нового дома и его последующем подключении к электросетям, для них действует новый льготный тариф — тысяча рублей за 1 киловатт.

Льготные условия также получит малый и средний бизнес при подключении мощности до 150 киловатт по третьей категории надежности. Для получения скидки объекты должны находиться в пределах 200 метров от электросетевой инфраструктуры в городе и 300 метров в сельской местности.

Новые тарифы на подключение потребителей к электросетям были утверждены Правительством РФ. Для регионов установлена тарифная «вилка»: минимальная ставка — 3 тысячи рублей за 1 кВт, а максимальная ставка — 10 тысяч рублей за 1 кВт.

Ранее стоимость подключение к электросетям для жителей и среднего бизнеса составляла 500 рублей (до 150 кВт). Сетевые организаций по всей стране жаловались, что вынуждены за свой счет протягивать электросети до потребителя.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинской области изменили стоимость за технологическое присоединение к электрическим сетям, но при этом сохранили льготы для отдельных категорий граждан. Об этом URA.RU сообщила министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц. «Плата за техприсоединение к электрическим сетям в области с июля 2022 года составит 5 тыс. 423 рублей за 1 кВт. А фактические затраты сетевых организаций при подключении составляет более 8 тыс. рублей за 1 кВт. Тарифные нововведения облегчат нагрузку на потребителей, которые фактически оплачивают затраты сетевых организаций. И компании смогут увеличить объем средств на развитие и модернизацию электросетей, что существенно снизит число аварийных ситуаций в регионе», — заявила URA.RU Кучиц. Министр отметила, что многодетные семьи, инвалиды, ветераны, малоимущие и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС попадают в категорию льготников. При строительстве нового дома и его последующем подключении к электросетям, для них действует новый льготный тариф — тысяча рублей за 1 киловатт. Льготные условия также получит малый и средний бизнес при подключении мощности до 150 киловатт по третьей категории надежности. Для получения скидки объекты должны находиться в пределах 200 метров от электросетевой инфраструктуры в городе и 300 метров в сельской местности. Новые тарифы на подключение потребителей к электросетям были утверждены Правительством РФ. Для регионов установлена тарифная «вилка»: минимальная ставка — 3 тысячи рублей за 1 кВт, а максимальная ставка — 10 тысяч рублей за 1 кВт. Ранее стоимость подключение к электросетям для жителей и среднего бизнеса составляла 500 рублей (до 150 кВт). Сетевые организаций по всей стране жаловались, что вынуждены за свой счет протягивать электросети до потребителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...