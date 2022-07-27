Челябинские власти изменили тариф за подключение к электросетям

Министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц сообщила, что нововведения учитывают интересы энергетиков и льготников (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области изменили стоимость за технологическое присоединение к электрическим сетям, но при этом сохранили льготы для отдельных категорий граждан. Об этом URA.RU сообщила министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц.

«Плата за техприсоединение к электрическим сетям в области с июля 2022 года составит 5 тыс. 423 рублей за 1 кВт. А фактические затраты сетевых организаций при подключении составляет более 8 тыс. рублей за 1 кВт. Тарифные нововведения облегчат нагрузку на потребителей, которые фактически оплачивают затраты сетевых организаций. И компании смогут увеличить объем средств на развитие и модернизацию электросетей, что существенно снизит число аварийных ситуаций в регионе», — заявила URA.RU Кучиц.

Министр отметила, что многодетные семьи, инвалиды, ветераны, малоимущие и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС попадают в категорию льготников. При строительстве нового дома и его последующем подключении к электросетям, для них действует новый льготный тариф — тысяча рублей за 1 киловатт.

Льготные условия также получит малый и средний бизнес при подключении мощности до 150 киловатт по третьей категории надежности. Для получения скидки объекты должны находиться в пределах 200 метров от электросетевой инфраструктуры в городе и 300 метров в сельской местности.

Новые тарифы на подключение потребителей к электросетям были утверждены Правительством РФ. Для регионов установлена тарифная «вилка»: минимальная ставка — 3 тысячи рублей за 1 кВт, а максимальная ставка — 10 тысяч рублей за 1 кВт.

Ранее стоимость подключение к электросетям для жителей и среднего бизнеса составляла 500 рублей (до 150 кВт). Сетевые организаций по всей стране жаловались, что вынуждены за свой счет протягивать электросети до потребителя.