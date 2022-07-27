Тюменец сжег травы на миллион евро

С жителя Бердюжского района требуют 77 млн рублей за пал травы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Госохотдепартамент Тюменской области через суд требует с жителя Бердюжского района 77 млн рублей за выжигание травы на землях сельхозназначения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По курсу ЦБ РФ на 28 июля, эта сумма эквивалентна 1,26 млн евро.

«Истец первоначально просил взыскать с ответчика в счет возмещения вреда, причиненного государству 7 773 500 рублей. В судебном заседании представитель истца заявил об уточнении исковых требований, а именно, что в расчете допущены описка и арифметическая ошибка, и размер вреда, причиненного объектам животного мира и среде их обитания в результате выгорания сухой растительности как иного местообитания составляет 77 773 500 рублей, которые они просят взыскать с ответчика», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.

Там уточнили, что в апреле 2022 года вышеуказанный житель Бердюжского района выжигал траву на землях сельхозназначения. За это его признали виновным по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности и оштрафовали на 3 тыс. рублей. В результате возгорания на площади 70 га был причинен вред объектам животного мира и среде их обитания, что и послужило поводом для иска от Госохотдепартамента.

Ранее агентство писало о том, что 15 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Губернатор региона Александр Моор призвал тюменцев не жечь костры, находясь в лесу.