27 июля 2022

Под Челябинском пьяный подросток-байкер задавил пенсионера

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Пенсионер от полученных травм скончался на месте Фото:

На трассе под Челябинском в ночь на 28 июля пьяный подросток на мотоцикле задавил пенсионера. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«На первом километре автодороги Кременкуль-Челябинск-Харлуши несовершеннолетний водитель мотоцикла, не имея права управления транспортным средством (ТС), находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части попутно движению ТС. В результате ДТП пожилой пешеход от полученных травм скончался на месте», — сообщил источник в правоохранительных органах

В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Специалисты разбираются в причинах произошедшего.

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На трассе под Челябинском в ночь на 28 июля пьяный подросток на мотоцикле задавил пенсионера. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона. «На первом километре автодороги Кременкуль-Челябинск-Харлуши несовершеннолетний водитель мотоцикла, не имея права управления транспортным средством (ТС), находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части попутно движению ТС. В результате ДТП пожилой пешеход от полученных травм скончался на месте», — сообщил источник в правоохранительных органах В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Специалисты разбираются в причинах произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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