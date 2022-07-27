Под Челябинском пьяный подросток-байкер задавил пенсионера

28 июля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Пенсионер от полученных травм скончался на месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе под Челябинском в ночь на 28 июля пьяный подросток на мотоцикле задавил пенсионера. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона. «На первом километре автодороги Кременкуль-Челябинск-Харлуши несовершеннолетний водитель мотоцикла, не имея права управления транспортным средством (ТС), находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части попутно движению ТС. В результате ДТП пожилой пешеход от полученных травм скончался на месте», — сообщил источник в правоохранительных органах В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Специалисты разбираются в причинах произошедшего.

На трассе под Челябинском в ночь на 28 июля пьяный подросток на мотоцикле задавил пенсионера. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона. «На первом километре автодороги Кременкуль-Челябинск-Харлуши несовершеннолетний водитель мотоцикла, не имея права управления транспортным средством (ТС), находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части попутно движению ТС. В результате ДТП пожилой пешеход от полученных травм скончался на месте», — сообщил источник в правоохранительных органах В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Специалисты разбираются в причинах произошедшего.