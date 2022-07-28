Тысячи детей ЛНР страдают «военным синдромом» после обстрелов ВСУ

28 июля 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Так выглядит Красный Луч сегодня Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От 60 до 100% детей из города Красный Луч (ЛНР) страдают посттравматическим синдромом. Без помощи России реабилитация этих детей была бы невозможна, сообщила в разговоре с корреспондентом URA.RU исполняющая обязанности главного врача детской городской больницы, городской педиатр Лариса Стрижко. «У детей это массово — они боятся оставаться дома одни и выходить на улицу. Большое спасибо России за моральную и материальную помощь, такие неврозы долго лечатся. Психологические последствия обстрелов проявились уже у порядка двух третей несовершеннолетних жителей города, а то и у всех 100% — порядка 12 тысяч человек. Мы понимаем, [Россия] дает сколько может и даже больше — где-то обделяет своих граждан, но без этой поддержки возможностей реабилитации не было бы. Наших детей принимают в „Артеке“, „Орленке“; они ездили в Дагестан; недавно группу отправили в Башкирию. Некоторые юные пациенты проходили лечение в Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге», — рассказала медик. По ее словам, за последнее время только погибшими числятся четыре ребенка, пострадавших же в разы больше. Психологические последствия постоянного стресса жизни на войне бывают фатальны и лечатся долго. Врачи работают буквально на износ, сама Лариса Стрижко признается, что больше всего мечтает увидеть дочь и уйти в отпуск, в котором не была очень долгое время. И о мирном небе — это мечта всех горожан. «Для нас нет вопроса, правильно ли это. Если бы не началась [специальная военная операция] 24 февраля, то 25-го или 26-го нас бы не было. Хочу, чтобы поскорее все закончилось», — отметила она. Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса, которое восемь лет подвергалось систематическим обстрелам со стороны ВСУ. Приоритет российской армии — уничтожение военной инфраструктуры Украины и предотвращение жертв среди мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От 60 до 100% детей из города Красный Луч (ЛНР) страдают посттравматическим синдромом. Без помощи России реабилитация этих детей была бы невозможна, сообщила в разговоре с корреспондентом URA.RU исполняющая обязанности главного врача детской городской больницы, городской педиатр Лариса Стрижко. «У детей это массово — они боятся оставаться дома одни и выходить на улицу. Большое спасибо России за моральную и материальную помощь, такие неврозы долго лечатся. Психологические последствия обстрелов проявились уже у порядка двух третей несовершеннолетних жителей города, а то и у всех 100% — порядка 12 тысяч человек. Мы понимаем, [Россия] дает сколько может и даже больше — где-то обделяет своих граждан, но без этой поддержки возможностей реабилитации не было бы. Наших детей принимают в „Артеке“, „Орленке“; они ездили в Дагестан; недавно группу отправили в Башкирию. Некоторые юные пациенты проходили лечение в Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге», — рассказала медик. По ее словам, за последнее время только погибшими числятся четыре ребенка, пострадавших же в разы больше. Психологические последствия постоянного стресса жизни на войне бывают фатальны и лечатся долго. Врачи работают буквально на износ, сама Лариса Стрижко признается, что больше всего мечтает увидеть дочь и уйти в отпуск, в котором не была очень долгое время. И о мирном небе — это мечта всех горожан. «Для нас нет вопроса, правильно ли это. Если бы не началась [специальная военная операция] 24 февраля, то 25-го или 26-го нас бы не было. Хочу, чтобы поскорее все закончилось», — отметила она. Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса, которое восемь лет подвергалось систематическим обстрелам со стороны ВСУ. Приоритет российской армии — уничтожение военной инфраструктуры Украины и предотвращение жертв среди мирных жителей.