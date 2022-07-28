В Челябинской области зафиксировали ажиотаж на аренду машиномест

Спрос на места для автомобилей вырос более чем в два раза Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года владельцев машиномест увеличилось более чем в два раза. Информация об этом появилась на сайте Росреестра Челябинской области.

«В 1 полугодии 2022 года челябинским Росреестром были зарегистрированы права в отношении 694 машиномест, что на 126% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2021 года было зарегистрировано 307 машиномест», — сообщает челябинский Росреестр.

Также в регионе в первом полугодии на 284% увеличилось количество машиномест, поставленных на государственный кадастровый учет. В этом году были поставлены на учет 725 мест для машин, а в первом полугодии 2021 года их количество составило 189.

По данным Росреестра, с 2017 года места для автомобилей можно продавать и дарить. Кроме того, они могут стать предметом договора аренды, ипотеки и наследования наравне с иными объектами недвижимости — земельными участками, зданиями, помещениями, сооружениями.