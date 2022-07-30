30 июля 2022
29 июля 2022

Паспорта россиян в Челябинске получили 35 прибывших с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный комиссариат. Магнитогорск, паспорт гражданина рф
Паспорта вручаются в торжественной обстановке Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Паспорта граждан Российской Федерации в Челябинской области получили всего 35 приезжих из Луганской и Донецкой народных республик, а также с Украины. Об этом сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудники полиции помогли подготовить все необходимые документы и заполнить заявление на приобретение гражданства Российской Федерации, а также в кратчайшие сроки приняли по ним решения. С начала действия указов президента России от 11.07. 2022 №440 и от 29.04.2019 №187 паспорта гражданин РФ получили 35 граждан, прибывших на Южный Урал», — говорится в сообщении полиции.

Паспорта приезжим вручаются в торжественной обстановке. В полицейском главке отметили, что прибывшие из ЛНР, ДНР и Украины поблагодарили силовиков за оказанную помощь, отзывчивость и оперативное оформление документов.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ всем жителям Украины. Также президент подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
Паспорта граждан Российской Федерации в Челябинской области получили всего 35 приезжих из Луганской и Донецкой народных республик, а также с Украины. Об этом сообщает ГУ МВД по Челябинской области. «Сотрудники полиции помогли подготовить все необходимые документы и заполнить заявление на приобретение гражданства Российской Федерации, а также в кратчайшие сроки приняли по ним решения. С начала действия указов президента России от 11.07. 2022 №440 и от 29.04.2019 №187 паспорта гражданин РФ получили 35 граждан, прибывших на Южный Урал», — говорится в сообщении полиции. Паспорта приезжим вручаются в торжественной обстановке. В полицейском главке отметили, что прибывшие из ЛНР, ДНР и Украины поблагодарили силовиков за оказанную помощь, отзывчивость и оперативное оформление документов. Ранее президент России Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ всем жителям Украины. Также президент подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...