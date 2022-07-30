Паспорта россиян в Челябинске получили 35 прибывших с Украины

Паспорта вручаются в торжественной обстановке Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Паспорта граждан Российской Федерации в Челябинской области получили всего 35 приезжих из Луганской и Донецкой народных республик, а также с Украины. Об этом сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудники полиции помогли подготовить все необходимые документы и заполнить заявление на приобретение гражданства Российской Федерации, а также в кратчайшие сроки приняли по ним решения. С начала действия указов президента России от 11.07. 2022 №440 и от 29.04.2019 №187 паспорта гражданин РФ получили 35 граждан, прибывших на Южный Урал», — говорится в сообщении полиции.

Паспорта приезжим вручаются в торжественной обстановке. В полицейском главке отметили, что прибывшие из ЛНР, ДНР и Украины поблагодарили силовиков за оказанную помощь, отзывчивость и оперативное оформление документов.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил давать гражданство РФ всем жителям Украины. Также президент подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства.