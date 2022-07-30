Мотоциклист после ДТП в центре Екатеринбурга попал в больницу. Видео

31 июля 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

К счастью, участники ДТП остались живы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге ночью 31 июля произошло ДТП по улице 8 Марта, в котором мотоциклист столкнулся с такси. Все участники ДТП живы, мотоциклист доставлен в больницу, сообщает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». «На улице 8 Марта случилось серьезное ДТП с участием „Яндекс.Такси“ и мотоциклиста. Байкера на носилках заносили в машину реанимации. Парень жив, писал кому-то сообщения», — сообщила очевидица telegram-каналу. В отделении ГИБДД России по Екатеринбургу рассказали подробности случившегося. «Водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Polo. В ДТП пострадал 28-летний мотоциклист, которого доставили в больницу с переломом таза», — пояснило ведомство. Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном переезде на Уралмаше иномарка врезалась в поезд. Убирать машину с рельсов помогали прохожие. Видео: telegram-канал «Екатеринбург ЧП»

В Екатеринбурге ночью 31 июля произошло ДТП по улице 8 Марта, в котором мотоциклист столкнулся с такси. Все участники ДТП живы, мотоциклист доставлен в больницу, сообщает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». «На улице 8 Марта случилось серьезное ДТП с участием „Яндекс.Такси“ и мотоциклиста. Байкера на носилках заносили в машину реанимации. Парень жив, писал кому-то сообщения», — сообщила очевидица telegram-каналу. В отделении ГИБДД России по Екатеринбургу рассказали подробности случившегося. «Водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Polo. В ДТП пострадал 28-летний мотоциклист, которого доставили в больницу с переломом таза», — пояснило ведомство. Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном переезде на Уралмаше иномарка врезалась в поезд. Убирать машину с рельсов помогали прохожие. Видео: telegram-канал «Екатеринбург ЧП»