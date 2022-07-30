30 июля 2022
29 июля 2022

Мотоциклист после ДТП в центре Екатеринбурга попал в больницу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
К счастью, участники ДТП остались живы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 31 июля произошло ДТП по улице 8 Марта, в котором мотоциклист столкнулся с такси. Все участники ДТП живы, мотоциклист доставлен в больницу, сообщает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

«На улице 8 Марта случилось серьезное ДТП с участием „Яндекс.Такси“ и мотоциклиста. Байкера на носилках заносили в машину реанимации. Парень жив, писал кому-то сообщения», — сообщила очевидица telegram-каналу.

В отделении ГИБДД России по Екатеринбургу рассказали подробности случившегося. «Водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Polo. В ДТП пострадал 28-летний мотоциклист, которого доставили в больницу с переломом таза», — пояснило ведомство.

Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном переезде на Уралмаше иномарка врезалась в поезд. Убирать машину с рельсов помогали прохожие.

Видео: telegram-канал «Екатеринбург ЧП»

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В Екатеринбурге ночью 31 июля произошло ДТП по улице 8 Марта, в котором мотоциклист столкнулся с такси. Все участники ДТП живы, мотоциклист доставлен в больницу, сообщает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». «На улице 8 Марта случилось серьезное ДТП с участием „Яндекс.Такси“ и мотоциклиста. Байкера на носилках заносили в машину реанимации. Парень жив, писал кому-то сообщения», — сообщила очевидица telegram-каналу. В отделении ГИБДД России по Екатеринбургу рассказали подробности случившегося. «Водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Polo. В ДТП пострадал 28-летний мотоциклист, которого доставили в больницу с переломом таза», — пояснило ведомство. Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном переезде на Уралмаше иномарка врезалась в поезд. Убирать машину с рельсов помогали прохожие. Видео: telegram-канал «Екатеринбург ЧП»
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