До 2018 года Екатерина Перевышина руководила исполкомом «Единой России» по Октябрьскому району Фото: страница на Facebook (деятельность запрещена в РФ, признана экстремистской) Екатерины Перевышиной

Бывший руководитель исполкома «Единой России» по Октябрьскому району Екатеринбурга Екатерина Перевышина стала БДСМ-инструктором в Москве. Она учит желающих искусству шибари и тантрической мастурбации. Об этом Перевышина рассказала журналистам.

«У меня несколько направлений деятельности и одно из них — БДСМ-тренер по женскому доминированию. Периодически по рекомендациям мужчин из моего окружения ко мне обращаются их девушки для того, чтобы я научила их доминировать», — рассказала Перевышина (которая теперь носит имя Муза) telegram-каналу Mash.

Также она добавила, что занимается бархатным БДСМ, которое не про боль, а про «желание доставить наслаждение своему партнеру через разные практики». В том же интервью девушка поделилась, как недавно выиграла суд ООО «Фитнес-Парк» в Москве — это фитнес-центр, куда она ходила заниматься. Ее оштрафовали на 1800 рублей за поздний выход из заведения, девушка обжаловала решение через суд и выиграла. Представители фитнес-центра выплатили ей компенсацию в 71 тысячу рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-подчиненная секретаря свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия ушла с поста руководителя исполкома местного отделения после острого конфликта с руководителем партячейки Владимиром Лобоком.