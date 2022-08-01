«Друг» с Авито спасает свердловчан от одиночества и самоубийства. Скрин

02 августа 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец предлагает себя в качестве друга Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Екатеринбурга Павел выложил объявление о том, что готов стать другом для тех, кому это необходимо. Он уже два года работает в таком формате и помог примерно тысяче человек, в том числе тем, у кого была депрессия. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Мне несложно пообщаться с человеком, а для кого-то это бывает необходимо. Пишут люди, кому грустно, у кого нет друзей. Раз в день кто-то да напишет, можем пообщаться по телефону, а можем встретиться и сходить пиццу поесть. За два года пообщался примерно с тысячью человек, с кем-то до сих пор на связи. Пишут со всей страны — из Москвы, Санкт-Петербурга. Один из Таджикистана писал. Много было тех, у кого в семье бардак, не знают, зачем жизнь нужна, думают о суициде. Я пишу, что у всех бывают тяжелые моменты, надо жить дальше, выход есть. С одним так общались, ему потом лучше стало», — рассказывает собеседник. На странице объявления на «Авито» есть отзывы о Павле. «От одного прочтения объявления на душе потеплело. Спасибо, друг!», — пишет Татьяна. «Очень позитивный человек. В наше время таких людей мало. Респект», — добавляет другой пользователь. По словам екатеринбуржца, у него есть работа, но увлечение ей не мешает. «Новые знакомства — это интересно. Неважно кто — парень или девушка, я готов общаться со всеми», — добавляет Павел. Павел считает, что даже словом можно помочь Скрин с сайта «Авито»

Житель Екатеринбурга Павел выложил объявление о том, что готов стать другом для тех, кому это необходимо. Он уже два года работает в таком формате и помог примерно тысяче человек, в том числе тем, у кого была депрессия. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Мне несложно пообщаться с человеком, а для кого-то это бывает необходимо. Пишут люди, кому грустно, у кого нет друзей. Раз в день кто-то да напишет, можем пообщаться по телефону, а можем встретиться и сходить пиццу поесть. За два года пообщался примерно с тысячью человек, с кем-то до сих пор на связи. Пишут со всей страны — из Москвы, Санкт-Петербурга. Один из Таджикистана писал. Много было тех, у кого в семье бардак, не знают, зачем жизнь нужна, думают о суициде. Я пишу, что у всех бывают тяжелые моменты, надо жить дальше, выход есть. С одним так общались, ему потом лучше стало», — рассказывает собеседник. На странице объявления на «Авито» есть отзывы о Павле. «От одного прочтения объявления на душе потеплело. Спасибо, друг!», — пишет Татьяна. «Очень позитивный человек. В наше время таких людей мало. Респект», — добавляет другой пользователь. По словам екатеринбуржца, у него есть работа, но увлечение ей не мешает. «Новые знакомства — это интересно. Неважно кто — парень или девушка, я готов общаться со всеми», — добавляет Павел.