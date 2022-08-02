В Китае осудили попытки Запада исключить РФ из переговоров

03 августа 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

В КНР заявили, что попытки стран Запада исключить РФ из международных переговоров некорректны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун раскритиковали попытки Запада исключить Россию из международных переговоров. По его словам, Китай расценивает такие действия, как некорректные. «Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», — сказал китайский дипломат РИА «Новости». Ранее США заявляли, что Россия оказалась изолирована на международной арене, однако позже такие сообщения опровергло американское издание Associated Press. Там отметили, что российские политики проводят встречи с коллегами из других стран. В частности, президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а глава МИД России летает по миру и фотографируется с иностранными лидерами, в том числе из США, отмечает издание. Также отмечается, что Москва поддерживает тесные взаимоотношения с Китаем, Индией, а также странами Африки и Азии. Вместе с тем, американское издание заявило, что в настоящее время нет признаков того, что Россию исключат из участия в крупных международных мероприятиях. Путин также заявлял, что РФ не находится в изоляции в связи с ограничениями Запада из-за начатой 24 февраля спецоперации на Украине.

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун раскритиковали попытки Запада исключить Россию из международных переговоров. По его словам, Китай расценивает такие действия, как некорректные. «Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», — сказал китайский дипломат РИА «Новости». Ранее США заявляли, что Россия оказалась изолирована на международной арене, однако позже такие сообщения опровергло американское издание Associated Press. Там отметили, что российские политики проводят встречи с коллегами из других стран. В частности, президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а глава МИД России летает по миру и фотографируется с иностранными лидерами, в том числе из США, отмечает издание. Также отмечается, что Москва поддерживает тесные взаимоотношения с Китаем, Индией, а также странами Африки и Азии. Вместе с тем, американское издание заявило, что в настоящее время нет признаков того, что Россию исключат из участия в крупных международных мероприятиях. Путин также заявлял, что РФ не находится в изоляции в связи с ограничениями Запада из-за начатой 24 февраля спецоперации на Украине.