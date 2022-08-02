На Зигальге расцвел редкий цветок, занесенный в Красные книги нескольких регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Челябинской области вырос качим уральский, который относится к семейству гвоздичных и произрастает в тундре. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, цветок является петрофитом, которому обычная почва не подходит — нужен камень.

«На Зигальге зацвел любитель солнечного света и высокогорий качим уральский. Растет этот представитель семейства гвоздичных только выше границы леса и неприхотлив настолько, что может обосноваться в каменистых и щебнистых горных тундрах и скалистых останцах», — рассказали URA.RU в нацпарке.

Растение занесено в Красные книги Башкортостана и Свердловской областей. Кроме Зигальги, цветок можно встретить на Таганае. Он растет выше уровня леса — где горы, скалы и известняковая почва.

Исследованиям в различных областях научного знания отдан приоритет в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Президент РФ Владимир Путин обозначил задачи, призванные упрочить экономический и социальный потенциал страны и регионов. С этой целью создается научная инфраструктура: строятся новые кампусы, лаборатории, выделяются значительные средства для проведения исследований.