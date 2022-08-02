02 августа 2022

В Челябинской области выросла дикая гвоздика тундры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, горы, река юрюзань, национальный парк зигальга, хребет зигальга
На Зигальге расцвел редкий цветок, занесенный в Красные книги нескольких регионов Фото:

В нацпарке «Зигальга» Челябинской области вырос качим уральский, который относится к семейству гвоздичных и произрастает в тундре. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, цветок является петрофитом, которому обычная почва не подходит — нужен камень.

«На Зигальге зацвел любитель солнечного света и высокогорий качим уральский. Растет этот представитель семейства гвоздичных только выше границы леса и неприхотлив настолько, что может обосноваться в каменистых и щебнистых горных тундрах и скалистых останцах», — рассказали URA.RU в нацпарке.

Растение занесено в Красные книги Башкортостана и Свердловской областей. Кроме Зигальги, цветок можно встретить на Таганае. Он растет выше уровня леса — где горы, скалы и известняковая почва.

Исследованиям в различных областях научного знания отдан приоритет в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Президент РФ Владимир Путин обозначил задачи, призванные упрочить экономический и социальный потенциал страны и регионов. С этой целью создается научная инфраструктура: строятся новые кампусы, лаборатории, выделяются значительные средства для проведения исследований.

Качим уральский растет на скалах и камнях
Фото:
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В нацпарке «Зигальга» Челябинской области вырос качим уральский, который относится к семейству гвоздичных и произрастает в тундре. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, цветок является петрофитом, которому обычная почва не подходит — нужен камень. «На Зигальге зацвел любитель солнечного света и высокогорий качим уральский. Растет этот представитель семейства гвоздичных только выше границы леса и неприхотлив настолько, что может обосноваться в каменистых и щебнистых горных тундрах и скалистых останцах», — рассказали URA.RU в нацпарке. Растение занесено в Красные книги Башкортостана и Свердловской областей. Кроме Зигальги, цветок можно встретить на Таганае. Он растет выше уровня леса — где горы, скалы и известняковая почва. Исследованиям в различных областях научного знания отдан приоритет в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Президент РФ Владимир Путин обозначил задачи, призванные упрочить экономический и социальный потенциал страны и регионов. С этой целью создается научная инфраструктура: строятся новые кампусы, лаборатории, выделяются значительные средства для проведения исследований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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