Преподавателя челябинского вуза заподозрили во взятке от студента

03 августа 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Женщина, по версии следствия, за деньги списала студенту все долги Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске преподавателя Южно-Уральского государственного аграрного университета подозревают в получении взятки от студента. По данным следствия, женщина получила не менее 80 тысяч рублей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Преступление выявили оперативные сотрудники полиции. 45-летняя замначальника управления непрерывного образования вуза в январе 2022 года получила 80 тысяч рублей от 27-летнего студента за ликвидацию академических задолженностей без проверки знаний и обстоятельств», — рассказал источник. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Она находится под подпиской о невыезде. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

В Челябинске преподавателя Южно-Уральского государственного аграрного университета подозревают в получении взятки от студента. По данным следствия, женщина получила не менее 80 тысяч рублей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Преступление выявили оперативные сотрудники полиции. 45-летняя замначальника управления непрерывного образования вуза в январе 2022 года получила 80 тысяч рублей от 27-летнего студента за ликвидацию академических задолженностей без проверки знаний и обстоятельств», — рассказал источник. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Она находится под подпиской о невыезде. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.