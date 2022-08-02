02 августа 2022

Преподавателя челябинского вуза заподозрили во взятке от студента

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Женщина, по версии следствия, за деньги списала студенту все долги Фото:

В Челябинске преподавателя Южно-Уральского государственного аграрного университета подозревают в получении взятки от студента. По данным следствия, женщина получила не менее 80 тысяч рублей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Преступление выявили оперативные сотрудники полиции. 45-летняя замначальника управления непрерывного образования вуза в январе 2022 года получила 80 тысяч рублей от 27-летнего студента за ликвидацию академических задолженностей без проверки знаний и обстоятельств», — рассказал источник.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Она находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске преподавателя Южно-Уральского государственного аграрного университета подозревают в получении взятки от студента. По данным следствия, женщина получила не менее 80 тысяч рублей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Преступление выявили оперативные сотрудники полиции. 45-летняя замначальника управления непрерывного образования вуза в январе 2022 года получила 80 тысяч рублей от 27-летнего студента за ликвидацию академических задолженностей без проверки знаний и обстоятельств», — рассказал источник. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Она находится под подпиской о невыезде. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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