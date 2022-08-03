Кремль: Украина в любом случае выполнит условия России

03 августа 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что РФ готова решать конфликт на Украине дипломатическим путем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-канцлер Германии Герхард Шредер не изъявил желания становиться посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия готова решать конфликт на Украине дипломатическим путем, но только на своих условиях, которые «так или иначе будут обеспечены». «Шредер не изъязвлял желания становиться посредником. Второе, да, Россия и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях. Напомню, что эти условия были согласованы в Стамбуле обеими сторонами — Россией и Украиной. После этого украинская сторона отказалась от согласования и ушла из переговорного трека. Россия готова. Наши условия известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — отметил Песков.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер не изъявил желания становиться посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия готова решать конфликт на Украине дипломатическим путем, но только на своих условиях, которые «так или иначе будут обеспечены». «Шредер не изъязвлял желания становиться посредником. Второе, да, Россия и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях. Напомню, что эти условия были согласованы в Стамбуле обеими сторонами — Россией и Украиной. После этого украинская сторона отказалась от согласования и ушла из переговорного трека. Россия готова. Наши условия известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — отметил Песков.