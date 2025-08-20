42 беспилотника за ночь: что известно о масштабной атаке на регионы России

В ночь на 20 августа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, дроны были сбиты над девятью областями России. Что известно о масштабной атаке на российские регионы — в материале URA.RU.
Над какими регионами сбили дроны
По данным Минобороны, 14 дронов были ликвидированы в небе над Воронежской областью, восемь — над Тамбовской областью, семь — над Курской областью, пять — над Ростовской областью. Кроме того, по два беспилотника были сбиты над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, еще по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью.
Повреждений и пострадавших нет
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в регионы беспилотники были ликвидированы в Чертковском районе. Согласно предварительной информации, разрушений на территории и пострадавших среди населения не зафиксировано.
Кроме того, по словам главы Воронежской области Александра Гусева, ночью дроны в регионе были зафиксированы на территории одного района и одного городского округа области. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений не зарегистрировано.
Ограничения в аэропортах
Помимо прочего, в ночь на 20 августа в ряде российских городов были введены ограничения на функционирование аэропортов: самолеты временно прекращали взлеты и посадки. Такие меры предпринимались с целью обеспечения безопасности пассажиров и организации полетов. Запрет на выполнение рейсов был установлен в аэропортах Волгограда, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) и Нижнего Новгорода (Стригино). Сейчас все ограничения уже сняты.
