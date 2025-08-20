42 беспилотника за ночь: что известно о масштабной атаке на регионы России

Средства ПВО уничтожили 42 дрона ВСУ в ночь на 20 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силы ПВО сбили более 40 беспилотников за ночь
Силы ПВО сбили более 40 беспилотников за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 20 августа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, дроны были сбиты над девятью областями России. Что известно о масштабной атаке на российские регионы — в материале URA.RU.

Над какими регионами сбили дроны

По данным Минобороны, 14 дронов были ликвидированы в небе над Воронежской областью, восемь — над Тамбовской областью, семь — над Курской областью, пять — над Ростовской областью. Кроме того, по два беспилотника были сбиты над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, еще по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью.

Повреждений и пострадавших нет

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в регионы беспилотники были ликвидированы в Чертковском районе. Согласно предварительной информации, разрушений на территории и пострадавших среди населения не зафиксировано.

Кроме того, по словам главы Воронежской области Александра Гусева, ночью дроны в регионе были зафиксированы на территории одного района и одного городского округа области. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений не зарегистрировано.

Ограничения в аэропортах

Помимо прочего, в ночь на 20 августа в ряде российских городов были введены ограничения на функционирование аэропортов: самолеты временно прекращали взлеты и посадки. Такие меры предпринимались с целью обеспечения безопасности пассажиров и организации полетов. Запрет на выполнение рейсов был установлен в аэропортах Волгограда, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) и Нижнего Новгорода (Стригино). Сейчас все ограничения уже сняты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 20 августа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, дроны были сбиты над девятью областями России. Что известно о масштабной атаке на российские регионы — в материале URA.RU. Над какими регионами сбили дроны По данным Минобороны, 14 дронов были ликвидированы в небе над Воронежской областью, восемь — над Тамбовской областью, семь — над Курской областью, пять — над Ростовской областью. Кроме того, по два беспилотника были сбиты над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, еще по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью. Повреждений и пострадавших нет Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в регионы беспилотники были ликвидированы в Чертковском районе. Согласно предварительной информации, разрушений на территории и пострадавших среди населения не зафиксировано. Кроме того, по словам главы Воронежской области Александра Гусева, ночью дроны в регионе были зафиксированы на территории одного района и одного городского округа области. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений не зарегистрировано. Ограничения в аэропортах Помимо прочего, в ночь на 20 августа в ряде российских городов были введены ограничения на функционирование аэропортов: самолеты временно прекращали взлеты и посадки. Такие меры предпринимались с целью обеспечения безопасности пассажиров и организации полетов. Запрет на выполнение рейсов был установлен в аэропортах Волгограда, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) и Нижнего Новгорода (Стригино). Сейчас все ограничения уже сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...