Глеб Никитин поздравил нижегородцев с юбилеем атомной промышленности России

Производственные мощности региона на протяжении десятилетий обеспечивали выпуск уникального оборудования
Производственные мощности региона на протяжении десятилетий обеспечивали выпуск уникального оборудования

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с 80-летием атомной промышленности России. Отрасль сыграла ключевую роль в развитии энергетики и науки страны.

«Уважаемые сотрудники и ветераны предприятий атомной промышленности, сердечно поздравляю вас с юбилеем!» — приводит «Нижегородская правда» слова Никитина. В своем обращении губернатор отметил, что именно Горьковские, а затем нижегородские инженерные и производственные центры стали одним из локомотивов развития атомной промышленности. Здесь разрабатывались передовые реакторные установки для атомного ледокольного флота и малой атомной генерации, а также велась работа по созданию инновационных реакторов на быстрых нейтронах.

Губернатор подчеркнул, что производственные мощности региона на протяжении десятилетий обеспечивали выпуск уникального оборудования для атомных станций нового поколения, как в России, так и для международных проектов. Сегодня госкорпорация «Росатом» продолжает традиции советской научно-технической школы, сохраняя и развивая уникальные компетенции. Россия строит современные атомные электростанции по всему миру, развивает передовые технологии и обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом для освоения Арктики.

