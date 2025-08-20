Глеб Никитин поздравил нижегородцев с юбилеем атомной промышленности России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с 80-летием атомной промышленности России. Отрасль сыграла ключевую роль в развитии энергетики и науки страны.
«Уважаемые сотрудники и ветераны предприятий атомной промышленности, сердечно поздравляю вас с юбилеем!» — приводит «Нижегородская правда» слова Никитина. В своем обращении губернатор отметил, что именно Горьковские, а затем нижегородские инженерные и производственные центры стали одним из локомотивов развития атомной промышленности. Здесь разрабатывались передовые реакторные установки для атомного ледокольного флота и малой атомной генерации, а также велась работа по созданию инновационных реакторов на быстрых нейтронах.
Губернатор подчеркнул, что производственные мощности региона на протяжении десятилетий обеспечивали выпуск уникального оборудования для атомных станций нового поколения, как в России, так и для международных проектов. Сегодня госкорпорация «Росатом» продолжает традиции советской научно-технической школы, сохраняя и развивая уникальные компетенции. Россия строит современные атомные электростанции по всему миру, развивает передовые технологии и обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом для освоения Арктики.
