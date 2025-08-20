Украинским властям, которые обманули и затем предали свой народ, не следует прятаться за его спинами на фоне развития ситуации с мирным урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Про украинский народ вспомнили, позорники!!! Украинский народ хотел жить в мире, за что и проголосовал, выбирая Зеленского <...> Банковая не смеет прикрываться именем тех, кого предала <...> Так что хватит прятаться за спины тех, от кого отреклись», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что именно украинский народ будет решать, какие условия России и США примет Киев.
По ее словам, Киев в лице Зеленского и его офиса обманул, расчленил и массово казнил украинский народ. Возвращенные на Украину 1000 пленных бойцов ее власти не нужна, отметила Захарова. Она подчеркнула, что результат действий Киева можно охарактеризовать как «геноцид украинского народа», однако последнее слово скажут юристы и правовики.
