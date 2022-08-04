Россиян предупредили о ядовитых рыбах, обитающих в Черном море

05 августа 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

На побережье Краснодарского края обитают опасные для здоровья рыбы Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Российских туристов предупредили о ядовитых морских обитателях, живущих в Черном море. О них рассказал член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко. «В августе начинается сезон морских ершей. Скорпеновые всегда обитали в Черном море. Слизь морских ершей вызывает раздражение, жжение и очень сильное воспаление. Все это можно получить, только если кожа уже была повреждена, например, порез от ракушки», — доложил эксперт. Он добавил, что если скорпен не трогать, отправления не будет. По словам эколога, морских ершей на дне Черного моря очень много. Они обитают там, где каменистое дно. Их зачастую не видно, так как они сливаются с камнями. При столкновении с морским обитателем Вениамин Голубитченко порекомендовал смыть слизь, а затем приложить содовый компресс. При возникновении аллергической реакции необходимо принять противогистаминное средство. Тем временем Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 регионов России до 5 августа. Так временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российских туристов предупредили о ядовитых морских обитателях, живущих в Черном море. О них рассказал член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко. «В августе начинается сезон морских ершей. Скорпеновые всегда обитали в Черном море. Слизь морских ершей вызывает раздражение, жжение и очень сильное воспаление. Все это можно получить, только если кожа уже была повреждена, например, порез от ракушки», — доложил эксперт. Он добавил, что если скорпен не трогать, отправления не будет. По словам эколога, морских ершей на дне Черного моря очень много. Они обитают там, где каменистое дно. Их зачастую не видно, так как они сливаются с камнями. При столкновении с морским обитателем Вениамин Голубитченко порекомендовал смыть слизь, а затем приложить содовый компресс. При возникновении аллергической реакции необходимо принять противогистаминное средство. Тем временем Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 регионов России до 5 августа. Так временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.