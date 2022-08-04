Топ выносимых из челябинских отелей предметов возглавили халаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отелях Челябинска составили рейтинг вещей, которые туристы с собой увозят после освобождения номеров. Как рассказали URA.RU участники рынка, более остальных востребованы халаты и предметы личной гигиены.

«В рейтинге нашего отеля 70% часто увозимых вещей составляют халаты. Остальные 30% — это полотенца», — рассказали URA.RU в пресс-службе отеля «Малахит».

В порядке убывания популярности остальные места заняли пульт дистанционного управления и подставка с логотипом гостиницы. Среди других вещей также часто забирают тапки и умывальные принадлежности. Из необычного: один из постояльцев вынес картину из номера.

Любовь к живописи заметили также в отеле «Арбат». Клиенты гостиницы выносили из номеров также подушки и одеяла. Но топ наиболее востребованных вещей примерно аналогичен списку «Малахита».

Расходные материалы посчитали. В «Арбате» за год в номерах расходуют 74 километра туалетной бумаги и 65 кг зубной пасты. Некоторые предметы сотрудники отеля выставляют напоказ, ожидая, что туристы их заберут с собой. Среди таковых — фрукты, вино с шампанским и различные подарки с логотипом отеля. В «Малахите» стремление туристов заполучить логотип с места проживания превратили в подарочную акцию. Отель раздаривает корпоративным клиентам предметы личного пользования. Их делают в эксклюзивном исполнении и просят увозить с собой.