В Магнитогорске жалуются на тараканов в детской больнице. Видео

09 августа 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Тараканов пытались вывести, но они возвращаются (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители детей, находящихся на лечении в детской больницы №3 Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пожаловались на полчища тараканов в лечебном учреждении. Свои жалобы они опубликовали в социальных сетях, записав видео-подтверждение своим жалобам. «Вот в таких условиях приходятся жить детям в детской больнице №3, шестое неврологическое отделение. Неприятно, когда ложишься спать со страхом, что по тебе может проползти таракан. Не очень хочется, выйдя из больницы, дома обнаружить новых жителей», — написали родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». Они добавили, что уже не раз обращались с жалобами на тараканов к врачам больницы. Но те отвечали, что попытки отравить тараканов проводились, но насекомые снова появляются. А некоторые сотрудники больницы даже упрекали родителей в садизме за убийство тараканов. В комментариях под постом другие пользователи отметили, что это привычное явление для этой больницы. По словам комментаторов, тараканов там не могут вывести уже на протяжении 20 лет. Некоторые отметили, что в других отделениях больницы ситуация аналогичная. Так, например, в инфекционном отделении, по словам Анастасии К, помимо тараканов еще есть мокрицы и какие-то черные жуки. URA.RU обратилось в региональный минздрав. Там сообщили, что в неврологическом отделении № 6 многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства санитарная обработка от насекомых и грызунов производится каждые три месяца. В последний раз отделение полностью обрабатывали 15 мая с переводом пациентов в другие подразделения и проведением генеральной уборки всех помещений. Следующая обработка будет проведена 12 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители детей, находящихся на лечении в детской больницы №3 Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, пожаловались на полчища тараканов в лечебном учреждении. Свои жалобы они опубликовали в социальных сетях, записав видео-подтверждение своим жалобам. «Вот в таких условиях приходятся жить детям в детской больнице №3, шестое неврологическое отделение. Неприятно, когда ложишься спать со страхом, что по тебе может проползти таракан. Не очень хочется, выйдя из больницы, дома обнаружить новых жителей», — написали родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». Они добавили, что уже не раз обращались с жалобами на тараканов к врачам больницы. Но те отвечали, что попытки отравить тараканов проводились, но насекомые снова появляются. А некоторые сотрудники больницы даже упрекали родителей в садизме за убийство тараканов. В комментариях под постом другие пользователи отметили, что это привычное явление для этой больницы. По словам комментаторов, тараканов там не могут вывести уже на протяжении 20 лет. Некоторые отметили, что в других отделениях больницы ситуация аналогичная. Так, например, в инфекционном отделении, по словам Анастасии К, помимо тараканов еще есть мокрицы и какие-то черные жуки. URA.RU обратилось в региональный минздрав. Там сообщили, что в неврологическом отделении № 6 многопрофильного стационара Центра охраны материнства и детства санитарная обработка от насекомых и грызунов производится каждые три месяца. В последний раз отделение полностью обрабатывали 15 мая с переводом пациентов в другие подразделения и проведением генеральной уборки всех помещений. Следующая обработка будет проведена 12 августа.