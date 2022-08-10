Владелец «Красного и Белого» закрыл свердловскую алкофирму

Основатель сети алкомаркетов «Красное и белое», челябинский миллиардер Сергей Студенников закрыл зарегистрированную в Свердловской области фирму, специализирующуюся на торговле алкоголем — ООО «Градус». Это следует из данных СБИС. Единственным активом такого рода на Урале остается ООО «Навигатор» в Новоуральске.
«Градус» работал с декабря 2009 года, занимаясь торговлей в розницу алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах. Процесс ликвидации фирмы был запущен в декабре 2021 года и завершился 9 августа 2022 года. К этому моменту бизнес, по расчетам СБИС, оценивался в 1,2 млн рублей.
После ликвидации «Градуса» у Сергея Студенникова на Урале остался единственный алкогольный актив — зарегистрированное в Новоуральске ООО «Навигатор»
Скрин: сайт СБИС
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Основатель сети алкомаркетов «Красное и белое», челябинский миллиардер Сергей Студенников закрыл зарегистрированную в Свердловской области фирму, специализирующуюся на торговле алкоголем — ООО «Градус». Это следует из данных СБИС. Единственным активом такого рода на Урале остается ООО «Навигатор» в Новоуральске. «Градус» работал с декабря 2009 года, занимаясь торговлей в розницу алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах. Процесс ликвидации фирмы был запущен в декабре 2021 года и завершился 9 августа 2022 года. К этому моменту бизнес, по расчетам СБИС, оценивался в 1,2 млн рублей. ООО «Градус» стало последним из 23 активов, ликвидированных в Челябинской и Свердловской областях в рамках реорганизации бизнеса Студенникова. На Южном Урале последняя фирма — ООО «Аполлон» — окончательно прекратила деятельность 29 июля. В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники агентства в бизнес-кругах называют происходящее упорядочиванием структуры активов, которое повысит эффективностью бизнеса без уменьшения числа магазинов и численности их сотрудников.