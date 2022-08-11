11 августа 2022

В Челябинской области двое детей выпали из окон многоэтажек

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, полиция
В причинах происшествий разбирается полиция Фото:

В Челябинской области за сутки двое детей выпали из окон многоквартирных домов. Малыши находятся в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Первый случай произошел днем 11 августа в Златоусте, где с балконного окна квартиры на третьем этаже выпала семилетняя девочка. Она находится в больнице. Затем в этом же день в Челябинске из окна квартиры на втором этаже дома на Двинской выпал полуторагодовалый мальчик, он госпитализирован», — рассказал источник.

В пресс-службу УМВД по Челябинску и ГУ МВД по Челябинской области направлены запросы. Информацию в ведомствах уточнят позднее.

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В Челябинской области за сутки двое детей выпали из окон многоквартирных домов. Малыши находятся в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Первый случай произошел днем 11 августа в Златоусте, где с балконного окна квартиры на третьем этаже выпала семилетняя девочка. Она находится в больнице. Затем в этом же день в Челябинске из окна квартиры на втором этаже дома на Двинской выпал полуторагодовалый мальчик, он госпитализирован», — рассказал источник. В пресс-службу УМВД по Челябинску и ГУ МВД по Челябинской области направлены запросы. Информацию в ведомствах уточнят позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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