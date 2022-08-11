В Челябинской области двое детей выпали из окон многоэтажек

В причинах происшествий разбирается полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за сутки двое детей выпали из окон многоквартирных домов. Малыши находятся в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Первый случай произошел днем 11 августа в Златоусте, где с балконного окна квартиры на третьем этаже выпала семилетняя девочка. Она находится в больнице. Затем в этом же день в Челябинске из окна квартиры на втором этаже дома на Двинской выпал полуторагодовалый мальчик, он госпитализирован», — рассказал источник.

В пресс-службу УМВД по Челябинску и ГУ МВД по Челябинской области направлены запросы. Информацию в ведомствах уточнят позднее.