12 августа 2022

Свердловские геи устроили митинг из-за травести, спевшей гимн РФ. Видео

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Гости Fame пришли с большими плакатами в поддержку Бомбы КиберСиси Фото:

В клубе для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией Fame свердловские геи устроили митинг в поддержку травести-артиста, исполнившего 7 августа гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.

«В гей-клубе Fame устроили митинг. Гости пришли с огромными плакатами в поддержку травести-артиста Бомба КиберСиси (Сергей Нечаев)», — рассказал читатель.

Ранее в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами», а основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков назвал представителей ЛГБТ-сообщества «вырожденцами». Авторы telegram-канала «УралLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым, также осудили свердловского травести-патриота.

Травести-артиста из Екатеринбурга поддержали геи Астрахани. Они устроили «патриотичную» сценку в клубе для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «Платформа». На травести-артиста завели административное дело. Его будут судить по статье 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации).

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В клубе для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией Fame свердловские геи устроили митинг в поддержку травести-артиста, исполнившего 7 августа гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «В гей-клубе Fame устроили митинг. Гости пришли с огромными плакатами в поддержку травести-артиста Бомба КиберСиси (Сергей Нечаев)», — рассказал читатель. Ранее в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами», а основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков назвал представителей ЛГБТ-сообщества «вырожденцами». Авторы telegram-канала «УралLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым, также осудили свердловского травести-патриота. Травести-артиста из Екатеринбурга поддержали геи Астрахани. Они устроили «патриотичную» сценку в клубе для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «Платформа». На травести-артиста завели административное дело. Его будут судить по статье 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации).
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