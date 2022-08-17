В России подешевело большинство продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чижик, магазин низких цен. Челябинск, продукты, супермаркет, товары, магазин, чижик
За неделю в России подешевело большинство продуктов питания Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

За последнею неделю в России подешевело большинство продуктов из списка Росстата. Такие данные приводятся на официальном сайте статистического агентства.

«Большинство продуктов дешевеют. Лидер на этой неделе пшено (-1,08%), следом идет гречка (-0,67%). Лидером роста цен остался сахар (+0,69%). Обвал цен на овощи и фрукты продолжается. Огурцы подешевели еще на 6,4%, свекла на 6%, картофель на 5,4%, морковь на 5,3%, капуста на 5%, помидоры на 4,2%», — следует из данных Росстата.

Ранее в Росстате сообщили, что годовая инфляция замедлилась до 15,1%. В РФ два месяца подряд фиксируется дефляция, пишет RT. По данным аналитиков Центробанка РФ, серьезное снижение индекса цен на продукты должно произойти в конце августа — начале сентября 2022 года, сообщает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

За последнею неделю в России подешевело большинство продуктов из списка Росстата. Такие данные приводятся на официальном сайте статистического агентства. «Большинство продуктов дешевеют. Лидер на этой неделе пшено (-1,08%), следом идет гречка (-0,67%). Лидером роста цен остался сахар (+0,69%). Обвал цен на овощи и фрукты продолжается. Огурцы подешевели еще на 6,4%, свекла на 6%, картофель на 5,4%, морковь на 5,3%, капуста на 5%, помидоры на 4,2%», — следует из данных Росстата. Ранее в Росстате сообщили, что годовая инфляция замедлилась до 15,1%. В РФ два месяца подряд фиксируется дефляция, пишет RT. По данным аналитиков Центробанка РФ, серьезное снижение индекса цен на продукты должно произойти в конце августа — начале сентября 2022 года, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...