За последнею неделю в России подешевело большинство продуктов из списка Росстата. Такие данные приводятся на официальном сайте статистического агентства.
«Большинство продуктов дешевеют. Лидер на этой неделе пшено (-1,08%), следом идет гречка (-0,67%). Лидером роста цен остался сахар (+0,69%). Обвал цен на овощи и фрукты продолжается. Огурцы подешевели еще на 6,4%, свекла на 6%, картофель на 5,4%, морковь на 5,3%, капуста на 5%, помидоры на 4,2%», — следует из данных Росстата.
Ранее в Росстате сообщили, что годовая инфляция замедлилась до 15,1%. В РФ два месяца подряд фиксируется дефляция, пишет RT. По данным аналитиков Центробанка РФ, серьезное снижение индекса цен на продукты должно произойти в конце августа — начале сентября 2022 года, сообщает телеканал 360.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»