В России подешевело большинство продуктов

17 августа 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

За неделю в России подешевело большинство продуктов питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России За последнею неделю в России подешевело большинство продуктов из списка Росстата. Такие данные приводятся на официальном сайте статистического агентства. «Большинство продуктов дешевеют. Лидер на этой неделе пшено (-1,08%), следом идет гречка (-0,67%). Лидером роста цен остался сахар (+0,69%). Обвал цен на овощи и фрукты продолжается. Огурцы подешевели еще на 6,4%, свекла на 6%, картофель на 5,4%, морковь на 5,3%, капуста на 5%, помидоры на 4,2%», — следует из данных Росстата. Ранее в Росстате сообщили, что годовая инфляция замедлилась до 15,1%. В РФ два месяца подряд фиксируется дефляция, пишет RT. По данным аналитиков Центробанка РФ, серьезное снижение индекса цен на продукты должно произойти в конце августа — начале сентября 2022 года, сообщает телеканал 360.

За последнею неделю в России подешевело большинство продуктов из списка Росстата. Такие данные приводятся на официальном сайте статистического агентства. «Большинство продуктов дешевеют. Лидер на этой неделе пшено (-1,08%), следом идет гречка (-0,67%). Лидером роста цен остался сахар (+0,69%). Обвал цен на овощи и фрукты продолжается. Огурцы подешевели еще на 6,4%, свекла на 6%, картофель на 5,4%, морковь на 5,3%, капуста на 5%, помидоры на 4,2%», — следует из данных Росстата. Ранее в Росстате сообщили, что годовая инфляция замедлилась до 15,1%. В РФ два месяца подряд фиксируется дефляция, пишет RT. По данным аналитиков Центробанка РФ, серьезное снижение индекса цен на продукты должно произойти в конце августа — начале сентября 2022 года, сообщает телеканал 360.