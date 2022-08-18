Глава Верховного суда доказал гуманизацию правосудия в РФ

18 августа 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

По словам Лебедева, в РФ значительно уменьшилось число заключенных под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России за 20 лет произошла глобальная гуманизация правосудия: сократилось число осужденных, заключенных под стражу, а также увеличилась защита социальных прав граждан. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. «Правовая позиция Верховного суда — более широкое применение мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Институт административного производства является в РФ не только одним из самых востребованных, но и эффективных», — так Лебедев прокомментировал уменьшение числа заключенных под стражу, передает РАПСИ. В 2001 году их было 366 тысяч человек, а спустя 20 лет — 87,9. За последние 20 лет численность осужденных к лишению свободы сократилась более чем в два раза — с 356 до 159 тысяч человек. За этот же период увеличилось количество лиц, в отношении которых прекращено уголовное преследование — с 2 до 22%. Также уменьшилось число заключенных под стражу — с 366 до 87,9 тысяч. Кроме того, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных. В области защиты социальных прав граждан в сфере здравоохранения было удовлетворено 44% требований, 60% в жилищной сфере, 67% в сфере социального обеспечения, 90% в сфере образования. Также было рассмотрено 4,5 миллиона дел, из которых было удовлетворено 72%. РАПСИ РАПСИ РАПСИ РАПСИ РАПСИ

В России за 20 лет произошла глобальная гуманизация правосудия: сократилось число осужденных, заключенных под стражу, а также увеличилась защита социальных прав граждан. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. «Правовая позиция Верховного суда — более широкое применение мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Институт административного производства является в РФ не только одним из самых востребованных, но и эффективных», — так Лебедев прокомментировал уменьшение числа заключенных под стражу, передает РАПСИ. В 2001 году их было 366 тысяч человек, а спустя 20 лет — 87,9. За последние 20 лет численность осужденных к лишению свободы сократилась более чем в два раза — с 356 до 159 тысяч человек. За этот же период увеличилось количество лиц, в отношении которых прекращено уголовное преследование — с 2 до 22%. Также уменьшилось число заключенных под стражу — с 366 до 87,9 тысяч. Кроме того, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных. В области защиты социальных прав граждан в сфере здравоохранения было удовлетворено 44% требований, 60% в жилищной сфере, 67% в сфере социального обеспечения, 90% в сфере образования. Также было рассмотрено 4,5 миллиона дел, из которых было удовлетворено 72%.