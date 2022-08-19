19 августа 2022

Школьница пропала в поселке под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж
Девочку ищут волонтеры и силовики Фото:

Волонтеры в Челябинской области разыскивают 12-летнюю школьницу, которая накануне ушла из дома в поселке Западный (Сосновский район) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в паблике поискового отряда «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».

«Девочка была одета в черную кофту, черные брюки, белую водолазку. На ногах — черные кроссовки с белой подошвой», — говорится в объявлении о поиске пропавшей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят позвонить на горячую линию отряда (351) 2-777-911. Также можно обратиться в любой отдел полиции Челябинской области.

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Волонтеры в Челябинской области разыскивают 12-летнюю школьницу, которая накануне ушла из дома в поселке Западный (Сосновский район) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в паблике поискового отряда «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». «Девочка была одета в черную кофту, черные брюки, белую водолазку. На ногах — черные кроссовки с белой подошвой», — говорится в объявлении о поиске пропавшей. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят позвонить на горячую линию отряда (351) 2-777-911. Также можно обратиться в любой отдел полиции Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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