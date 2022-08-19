Школьница пропала в поселке под Челябинском

Девочку ищут волонтеры и силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Волонтеры в Челябинской области разыскивают 12-летнюю школьницу, которая накануне ушла из дома в поселке Западный (Сосновский район) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в паблике поискового отряда «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».

«Девочка была одета в черную кофту, черные брюки, белую водолазку. На ногах — черные кроссовки с белой подошвой», — говорится в объявлении о поиске пропавшей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят позвонить на горячую линию отряда (351) 2-777-911. Также можно обратиться в любой отдел полиции Челябинской области.