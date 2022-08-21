Челябинские атомщики нашли спасение от сибирской язвы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятие «Росатома» в Озерске (Челябинская область) выбрало безопасную дозу радиации для обработки одежды военных в очаге биозаражения, в том числе вирусами сибирской язвы. Как URA.RU рассказал директор компании «РЦОТ «Эра» Родион Ермолаев, разработанный совместно с 48 научно-исследовательским институтом Минобороны РФ проект имеет широкую сферу применения.

«Задачей научного исследования было выбрать оптимальную дозу для нейтрализации вирусов сибирской язвы. Вместе с коллегами определили, что стерильность обеспечивает доза облучения в 30 килогрей», — сообщил Ермолаев.

Исследования проводились в 2021—2022 годах. Одежда подвергалась максимально возможному заражению вирусами язвы, затем комплект помещался в гамма-установку. После облучения тестовые образцы одежды изучались в различных контрольных точках.

Ученые выяснили, что 30 килогрей достаточно, если зараза находится не в пробирке, а распределена по форме военного. Предложенная технология дает неравномерность обработки в 7%. Идеальной чистоты удалось добиться при 32—33 килогрей.

Результатами проведенных исследований заинтересовались спецслужбы. Предложенный метод может использоваться для обеззараживания различных предметов, принадлежащих не только военным. Доклад о проведенной работе заслужил похвалу: директора «РЦОТ «Эра» наградили дипломом Минобороны РФ.

Сфера научных разработок, имеющих практическое применение, является одним из приоритетов политики правительства РФ. Президент России Владимир Путин объявил в 2022—2031 года Десятилетие науки и технологий. За это время тысячи новых исследователей смогут приобщиться к научной деятельности, используя обеспеченные властями возможности для работы.

Одежда после обработки сохранила качество и стала безопасна Фото: РЦОТ «Эра» (Озерск)