В вузах Тюмени раскрыли, сколько бюджетных мест займут беженцы

Заявки на обучение в вузы Тюмени подали 14 жителей ЛДНР и Украины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители ЛДНР и Украины подали заявки на поступление в вузы Тюмени на льготных условиях, учиться они будут бесплатно. URA.RU опросило учебные заведения и узнало, как проходит зачисление студентов из Донбасса и сколько бюджетных мест они займут.

«Сейчас у нас есть пятеро абитуриентов из ЛНР и ДНР, по правительственной квоте. Для поступления нужно лично приехать в Тюмень. Пока это сделал лишь один человек, он зачислен 22 августа. Ожидаем остальных», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского государственного университета.

Там пояснили, что для льготного поступления жители ЛДНР обращаются в Минобрнауки РФ. Ребята выбирают вузы, в которых хотели бы учиться, затем ждут одобрения и получают направление от министерства.

В настоящее время, наибольшее количество желающих учиться в Тюмени выбрали для этих целей Тюменский государственный медицинский университет. Среди поступающих как жители ЛДНР, так и граждане Украины.

«Получено четыре заявления от абитуриентов. Трое прошли по спецквоте, один подал на квоту в Минобрнауки РФ. Также шесть человек, уже получающих высшее образование, планируют перевестись к нам в Тюмень. Их специальности — лечебное дело, стоматология, педиатрия, фармация, высшее сестринское дело», — рассказали в пресс-службе ТюмГМУ.

Кроме того, ряды медиков хотят пополнить и дети участников спецоперации на Украине. Трое молодых людей, относящихся к этой категории, зачислены в вуз по квоте.

В пресс-службе Государственного аграрного университета Северного Зауралья URA.RU сообщили, что к ним не поступало ни одной заявки от абитуриентов из ЛДНР. Ответы на запросы от Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного института культуры ожидаются.