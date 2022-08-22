В вузах Тюмени раскрыли, сколько бюджетных мест займут беженцы

Жители ЛДНР и Украины подали заявки на поступление в вузы Тюмени на льготных условиях, учиться они будут бесплатно. URA.RU опросило учебные заведения и узнало, как проходит зачисление студентов из Донбасса и сколько бюджетных мест они займут.
«Сейчас у нас есть пятеро абитуриентов из ЛНР и ДНР, по правительственной квоте. Для поступления нужно лично приехать в Тюмень. Пока это сделал лишь один человек, он зачислен 22 августа. Ожидаем остальных», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского государственного университета.
Там пояснили, что для льготного поступления жители ЛДНР обращаются в Минобрнауки РФ. Ребята выбирают вузы, в которых хотели бы учиться, затем ждут одобрения и получают направление от министерства.
В настоящее время, наибольшее количество желающих учиться в Тюмени выбрали для этих целей Тюменский государственный медицинский университет. Среди поступающих как жители ЛДНР, так и граждане Украины.
«Получено четыре заявления от абитуриентов. Трое прошли по спецквоте, один подал на квоту в Минобрнауки РФ. Также шесть человек, уже получающих высшее образование, планируют перевестись к нам в Тюмень. Их специальности — лечебное дело, стоматология, педиатрия, фармация, высшее сестринское дело», — рассказали в пресс-службе ТюмГМУ.
Кроме того, ряды медиков хотят пополнить и дети участников спецоперации на Украине. Трое молодых людей, относящихся к этой категории, зачислены в вуз по квоте.
В пресс-службе Государственного аграрного университета Северного Зауралья URA.RU сообщили, что к ним не поступало ни одной заявки от абитуриентов из ЛДНР. Ответы на запросы от Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного института культуры ожидаются.
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Жители ЛДНР и Украины подали заявки на поступление в вузы Тюмени на льготных условиях, учиться они будут бесплатно. URA.RU опросило учебные заведения и узнало, как проходит зачисление студентов из Донбасса и сколько бюджетных мест они займут. «Сейчас у нас есть пятеро абитуриентов из ЛНР и ДНР, по правительственной квоте. Для поступления нужно лично приехать в Тюмень. Пока это сделал лишь один человек, он зачислен 22 августа. Ожидаем остальных», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского государственного университета. Там пояснили, что для льготного поступления жители ЛДНР обращаются в Минобрнауки РФ. Ребята выбирают вузы, в которых хотели бы учиться, затем ждут одобрения и получают направление от министерства. В настоящее время, наибольшее количество желающих учиться в Тюмени выбрали для этих целей Тюменский государственный медицинский университет. Среди поступающих как жители ЛДНР, так и граждане Украины. «Получено четыре заявления от абитуриентов. Трое прошли по спецквоте, один подал на квоту в Минобрнауки РФ. Также шесть человек, уже получающих высшее образование, планируют перевестись к нам в Тюмень. Их специальности — лечебное дело, стоматология, педиатрия, фармация, высшее сестринское дело», — рассказали в пресс-службе ТюмГМУ. Кроме того, ряды медиков хотят пополнить и дети участников спецоперации на Украине. Трое молодых людей, относящихся к этой категории, зачислены в вуз по квоте. В пресс-службе Государственного аграрного университета Северного Зауралья URA.RU сообщили, что к ним не поступало ни одной заявки от абитуриентов из ЛДНР. Ответы на запросы от Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного института культуры ожидаются.