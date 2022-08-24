Семинарист зарезал священника в Домодедово

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Клипарт. Магнитогорск, священник, религия, христианство, православие, религиозная аттрибутика, крест на груди
В Московской области зарезали настоятеля храма Фото:

Семинарист зарезал священника в селе Домодедово Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

«Подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Настоятель храма Сергий Лопухов стал невольным свидетелем преступления, что и стоило ему жизни», — приводит слова ведомства Пятый канал. Как сообщает СМИ, жертве нанесли несколько ножевых ударов в живот и шею. Тело священника было найдено возле горящего здания храма. Подозреваемый уже задержан Им оказался 22-летний преподаватель воскресной школы.

Также был обнаружен дневник подозреваемого, который зарезал священника, пишет MK. СК возбудил дело по факту убийства священника, сообщает RT.

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Семинарист зарезал священника в селе Домодедово Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области. «Подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Настоятель храма Сергий Лопухов стал невольным свидетелем преступления, что и стоило ему жизни», — приводит слова ведомства Пятый канал. Как сообщает СМИ, жертве нанесли несколько ножевых ударов в живот и шею. Тело священника было найдено возле горящего здания храма. Подозреваемый уже задержан Им оказался 22-летний преподаватель воскресной школы. Также был обнаружен дневник подозреваемого, который зарезал священника, пишет MK. СК возбудил дело по факту убийства священника, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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