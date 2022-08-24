Семинарист зарезал священника в Домодедово

24 августа 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

В Московской области зарезали настоятеля храма Фото: Илья Московец © URA.RU Семинарист зарезал священника в селе Домодедово Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области. «Подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Настоятель храма Сергий Лопухов стал невольным свидетелем преступления, что и стоило ему жизни», — приводит слова ведомства Пятый канал. Как сообщает СМИ, жертве нанесли несколько ножевых ударов в живот и шею. Тело священника было найдено возле горящего здания храма. Подозреваемый уже задержан Им оказался 22-летний преподаватель воскресной школы. Также был обнаружен дневник подозреваемого, который зарезал священника, пишет MK . СК возбудил дело по факту убийства священника, сообщает RT.

Семинарист зарезал священника в селе Домодедово Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области. «Подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Настоятель храма Сергий Лопухов стал невольным свидетелем преступления, что и стоило ему жизни», — приводит слова ведомства Пятый канал. Как сообщает СМИ, жертве нанесли несколько ножевых ударов в живот и шею. Тело священника было найдено возле горящего здания храма. Подозреваемый уже задержан Им оказался 22-летний преподаватель воскресной школы. Также был обнаружен дневник подозреваемого, который зарезал священника, пишет MK. СК возбудил дело по факту убийства священника, сообщает RT.