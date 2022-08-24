Челябинец продал арендованные автомобили такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Мужчина успел продать арендованных машин на сумму свыше 7 млн рублей Фото:

Челябинец продавал арендованные автомобили такси. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ущерб, причиненный арендодателю, превысил 7 млн рублей.

«Мужчина для осуществления своей деятельности арендовал легковые автомобили. Однако оказанием услуг его деятельности не ограничивалась. Действуя из корыстной заинтересованности и имея преступный умысел, по поддельным документам он перепродавал арендованные автомобили», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве отметили, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Центральный» по Челябинску выявили нарушение и нашли преступника. Сейчас устанавливаются все обстоятельства мошеннических действий.

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Челябинец продавал арендованные автомобили такси. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ущерб, причиненный арендодателю, превысил 7 млн рублей. «Мужчина для осуществления своей деятельности арендовал легковые автомобили. Однако оказанием услуг его деятельности не ограничивалась. Действуя из корыстной заинтересованности и имея преступный умысел, по поддельным документам он перепродавал арендованные автомобили», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве отметили, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Центральный» по Челябинску выявили нарушение и нашли преступника. Сейчас устанавливаются все обстоятельства мошеннических действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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