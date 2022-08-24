Челябинец продал арендованные автомобили такси

Челябинец продавал арендованные автомобили такси. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ущерб, причиненный арендодателю, превысил 7 млн рублей.
«Мужчина для осуществления своей деятельности арендовал легковые автомобили. Однако оказанием услуг его деятельности не ограничивалась. Действуя из корыстной заинтересованности и имея преступный умысел, по поддельным документам он перепродавал арендованные автомобили», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
В ведомстве отметили, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Центральный» по Челябинску выявили нарушение и нашли преступника. Сейчас устанавливаются все обстоятельства мошеннических действий.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»