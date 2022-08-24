Украинские войска отступают, снаряд ВСУ попал в ТЦ Донецка. Главное к вечеру 24 августа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Донецка, пожар в ТЦ Галактика. Донецк, мчс, дым, торговый центр, пожар, тушение, донецк, последствия, задымление, галактика, расчет, обстрел, пожарные
От снаряда ВСУ загорелся ТЦ в Донецке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные массово бегут с линии фронта после артобстрелов. В Донецке 24 августа снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 августа.

  • Военнослужащий ВСУ признался в том, что из-за паники украинские бойцы отступают с поля боя целыми подразделениями. Больше всего его огорчает, что об этом достаточно быстро становится известно россиянам.
  • 24 августа в Донецке снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика», после чего начался пожар. Почти сразу огонь охватил большую часть здания. Пострадавших по итогу не оказалось.
  • США выделят Украине 2,98 миллиарда долларов в рамках «военной помощи». Об этом заявил президент Джо Байден. Ранее он уже обещал оказать Киеву помощь такого масштаба.
  • Росгвардия задержала сотрудников Запорожской АЭС, которые взаимодействовали с вооруженными силами Украины. Всего было задержано два человека.
  • Министерство внутренних дел России объявило награду в миллион рублей за сведения о двух командирах украинского нацбата. Они причастны к пыткам российских военных на Украине.
  • Еще один мирный житель пострадал из-за противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка. ВСУ неоднократно использует запрещенные мины.
  • В Харькове начались облавы на украинцев с родственниками из России. Украинские силовики пытаются найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от преступлений киевского режима.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные массово бегут с линии фронта после артобстрелов. В Донецке 24 августа снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 августа. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от преступлений киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...