От снаряда ВСУ загорелся ТЦ в Донецке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные массово бегут с линии фронта после артобстрелов. В Донецке 24 августа снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 августа.
- Военнослужащий ВСУ признался в том, что из-за паники украинские бойцы отступают с поля боя целыми подразделениями. Больше всего его огорчает, что об этом достаточно быстро становится известно россиянам.
- 24 августа в Донецке снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика», после чего начался пожар. Почти сразу огонь охватил большую часть здания. Пострадавших по итогу не оказалось.
- США выделят Украине 2,98 миллиарда долларов в рамках «военной помощи». Об этом заявил президент Джо Байден. Ранее он уже обещал оказать Киеву помощь такого масштаба.
- Росгвардия задержала сотрудников Запорожской АЭС, которые взаимодействовали с вооруженными силами Украины. Всего было задержано два человека.
- Министерство внутренних дел России объявило награду в миллион рублей за сведения о двух командирах украинского нацбата. Они причастны к пыткам российских военных на Украине.
- Еще один мирный житель пострадал из-за противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка. ВСУ неоднократно использует запрещенные мины.
- В Харькове начались облавы на украинцев с родственниками из России. Украинские силовики пытаются найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от преступлений киевского режима.
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