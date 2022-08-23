В Донецке сообщили о новых жертвах от мин «Лепесток»

24 августа 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Житель Донецка получил ранения из-за противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Еще один мирный житель пострадал из-за противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин. «В Кировском районе от мины „Лепесток“ пострадал еще один житель города 1971 года рождения», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. По его словам, мужчина направлен в городскую больницу № 24. Ранее Совместный центр контроля и координации сообщал, что уже 46 человек пострадали от взрывов на минах ПФМ «Лепесток» в ДНР. Из этого запрещенного оружия ВСУ обстреливали и Белгородскую область. Опасность «Лепестков» в беседе с URA.RU объяснял сапер Андрей Чумаков. Он указывал, что эти мины применяются не выборочно: ранения могут получить как военные, так и мирные жители городов. Повреждения от таких взрывов «очень страшные», так как «Лепестки» не убивают, а калечат людей. В момент контакта происходит травматический отрыв стопы.

Еще один мирный житель пострадал из-за противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин. «В Кировском районе от мины „Лепесток“ пострадал еще один житель города 1971 года рождения», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. По его словам, мужчина направлен в городскую больницу № 24. Ранее Совместный центр контроля и координации сообщал, что уже 46 человек пострадали от взрывов на минах ПФМ «Лепесток» в ДНР. Из этого запрещенного оружия ВСУ обстреливали и Белгородскую область. Опасность «Лепестков» в беседе с URA.RU объяснял сапер Андрей Чумаков. Он указывал, что эти мины применяются не выборочно: ранения могут получить как военные, так и мирные жители городов. Повреждения от таких взрывов «очень страшные», так как «Лепестки» не убивают, а калечат людей. В момент контакта происходит травматический отрыв стопы.