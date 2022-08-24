24 августа 2022

Челябинская прокуратура потребовала провести ремонт школы. Фото

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений главе Троицка Фото:

Прокуратура Троицка (Челябинская область) потребовала незамедлительно провести ремонт в местной школе после жалобы родителей в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили 25 августа в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Прокуратура Троицка после жалобы во „ВКонтакте“ в группе „Текслер Помоги“ провела проверку в школе № 9. Установлено, что в спортивном зале, буфете, на лестничном марше, стенах и потолке школы имеются следы протекания. Напольное покрытие в спортзале также имеет признаки разрушения», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорный орган также выявил разрушение навеса над входной группой здания. Прокуратурой города главе Троицка Александру Виноградову внесено представление об устранении нарушений закона.

По словам родителей, карниз школы может обрушится на голову детям
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Прокуратура Троицка (Челябинская область) потребовала незамедлительно провести ремонт в местной школе после жалобы родителей в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили 25 августа в пресс-службе надзорного ведомства региона. «Прокуратура Троицка после жалобы во „ВКонтакте“ в группе „Текслер Помоги“ провела проверку в школе № 9. Установлено, что в спортивном зале, буфете, на лестничном марше, стенах и потолке школы имеются следы протекания. Напольное покрытие в спортзале также имеет признаки разрушения», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. Надзорный орган также выявил разрушение навеса над входной группой здания. Прокуратурой города главе Троицка Александру Виноградову внесено представление об устранении нарушений закона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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