Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений главе Троицка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Троицка (Челябинская область) потребовала незамедлительно провести ремонт в местной школе после жалобы родителей в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили 25 августа в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Прокуратура Троицка после жалобы во „ВКонтакте“ в группе „Текслер Помоги“ провела проверку в школе № 9. Установлено, что в спортивном зале, буфете, на лестничном марше, стенах и потолке школы имеются следы протекания. Напольное покрытие в спортзале также имеет признаки разрушения», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорный орган также выявил разрушение навеса над входной группой здания. Прокуратурой города главе Троицка Александру Виноградову внесено представление об устранении нарушений закона.