Евгения Ройзмана доставили в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Толпа журналистов и сторонников экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана пришли на суд по делу о дискредитации бывшим политиком действий армии РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Перед залом, где начнется заседание по Ройзману, собралась толпа журналистов, заполонили все пространство», — сообщил корреспондент. Также в суд приехали несколько сторонников Ройзмана, рассказывающие истории о нем. При этом в зале, выделенном для заседания, стоит только две скамейки.

Ройзмана задержали 24 августа после обысков в квартире экс-мэра, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Силовики забрали из помещений некоторые вещи, а самого Ройзмана отвезли на допрос, который продолжался до позднего вечера. Его детали не раскрываются, однако на следующий день источники сообщили, что следствие не будет настаивать на аресте Ройзмана.