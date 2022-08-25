Толпа журналистов и сторонников экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана пришли на суд по делу о дискредитации бывшим политиком действий армии РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Перед залом, где начнется заседание по Ройзману, собралась толпа журналистов, заполонили все пространство», — сообщил корреспондент. Также в суд приехали несколько сторонников Ройзмана, рассказывающие истории о нем. При этом в зале, выделенном для заседания, стоит только две скамейки.
Ройзмана задержали 24 августа после обысков в квартире экс-мэра, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Силовики забрали из помещений некоторые вещи, а самого Ройзмана отвезли на допрос, который продолжался до позднего вечера. Его детали не раскрываются, однако на следующий день источники сообщили, что следствие не будет настаивать на аресте Ройзмана.
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