Гулявшего у челябинского курорта медведя не будут убивать

Медведя выпустят в дикую природу подальше от людей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В минэкологии Челябинской области сообщили, что медвежонка, который накануне испугал отдыхающих на озере Банное, не будут убивать. Как сообщили в пресс-службе министерства, коллеги из Республики Башкортостан ведут работы по его поимке. После медвежонка отпустят в дикую природу подальше от человека.

«В данный момент поисками мишки занимаются 10 инспекторов минэкологии Башкортостана. Животное планируется отловить и выпустить в дикую природу. Если выяснится, что медведь уже прикормлен людьми, а значит будет вновь выходить в населенные пункты, его передадут в зоопарк», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.

В министерстве отметили, что предлагали помощь коллегам из Башкортостана. Однако те отказались, заявив, что ситуация находится под контролем.

О гуляющем на территории баз отдыха медведе заявили сами отдыхающие. Несмотря на то, что обошлось без жертв, была выдана лицензия на отстрел животного. Но группа жителей попросила губернатора области Алексея Текслера предотвратить убийство зверя. По их мнению, есть масса более гуманных способов защитить жителей от хищника.