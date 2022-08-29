Власти РФ могут отменить ключевой закон об алкоголе из-за санкций

Власти РФ хотят разрешить рекламу отечественного вина на билбордах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские власти собираются положительно ответить на предложение депутатов во главе с членом «Единой России» Алексеем Гордеевым о том, чтобы разрешить рекламу отечественного вина на билбордах и цифровых конструкциях. Действующее законодательство запрещает производителям рекламировать алкогольную продукцию на телевидении, радио, печатных СМИ, интернете и средствах наружной рекламы.

Источник «Известий» на винодельческом рынке сообщил, что правительство России готовит положительный отзыв на законопроект о продвижении отечественного вина посредством билбордов и цифровых конструкций. Уточняется, что такое послабление коснется только тех регионов, в которых производят вино.

В Минсельхозе РФ рассказали, что в целом поддерживают законопроект. Об этом же сообщили в Минпромторге, Минфине и Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС).

В Минпромторге считают, что принятие законопроекта поспособствует развитию виноградарства, виноделию и увеличению производства качественной продукции. К тому же, это позволит информировать людей об отечественных напитках, добавили в ведомстве.

Также ФАС посоветовала разрешить рекламировать отечественное вино на стадионах и других спортивных сооружениях во время соревнований, за исключением состязаний среди детей. В аппарате президента предложили разрешить рекламу российского вина лишь по ночам с 23:00 до 7:00.

России внесла в список недружественных страны Евросоюза, США, Великобританию, Канаду, Украину, Швейцарию и другие государства. Причиной стало введение Западом антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Жители РФ после введения санкций стали активнее покупать отечественный алкоголь, пишет RT. Российские ритейлеры попросили власти РФ о помощи из-за риска дефицита алкоголя.