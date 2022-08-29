29 августа 2022

Челябинский минздрав проверят на короновирусные траты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Ревизии подвергнутся расходы на лекарства, медицинское оборудование и ремонт больниц в Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проверит расходы регионального минздрава и его структур на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом сообщили URA.RU в КСП.

«Началась проверка использования средств федерального и регионального бюджетов для проведения мероприятий по борьбе с коронавирусом. Объектами выступают министерство здравоохранения Челябинской области и его подведомственные учреждения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также пояснили, что ревизия ожидает траты на закупку лекарств и оборудования для медицинских организаций. Также ревизоров интересуют вопросы проведения ремонтов и соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проверит расходы регионального минздрава и его структур на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом сообщили URA.RU в КСП. «Началась проверка использования средств федерального и регионального бюджетов для проведения мероприятий по борьбе с коронавирусом. Объектами выступают министерство здравоохранения Челябинской области и его подведомственные учреждения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там также пояснили, что ревизия ожидает траты на закупку лекарств и оборудования для медицинских организаций. Также ревизоров интересуют вопросы проведения ремонтов и соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...