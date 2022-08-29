Челябинский минздрав проверят на короновирусные траты

Ревизии подвергнутся расходы на лекарства, медицинское оборудование и ремонт больниц в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проверит расходы регионального минздрава и его структур на борьбу с пандемией COVID-19. Об этом сообщили URA.RU в КСП.

«Началась проверка использования средств федерального и регионального бюджетов для проведения мероприятий по борьбе с коронавирусом. Объектами выступают министерство здравоохранения Челябинской области и его подведомственные учреждения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также пояснили, что ревизия ожидает траты на закупку лекарств и оборудования для медицинских организаций. Также ревизоров интересуют вопросы проведения ремонтов и соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.