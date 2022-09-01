В челябинском селе ввели карантин из-за опасного заболевания

В селе Халитово Челябинской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

Карантин могут отменить после проведения установленных ветеринарным законодательством мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Халитово Кунашакского района Челябинской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в угрожаемой зоне оказались шесть деревень, железнодорожная станция, и несколько поселков.

«Установлены ограничительные мероприятия на территории села Халитово Кунашакского района, определена угрожаемая зона (10 километров). Угрожаемая зона включает в себя деревни Кубагушева, Мансурова, Бурино, Малая Казакбаева, железнодорожную станцию Тахталым Халитовского сельского поселения, а также деревню Сосновка Буринского сельского поселения, деревню Арыкова, поселок Разъезд №3, поселок Маяк Кунашакского сельского поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что также определили зону наблюдения, радиус которой составляет до 70 километров от границ угрожаемой зоны. Карантин может быть отменен после проведения всех обязательных, предусмотренных ветзаконодательством мероприятий.

В Халитово зафиксировали птичий грипп после массовой гибели птицы. По предварительным подсчетам пало 80 особей. Причиной вспышки заболевания могли стать перелетные птицы.