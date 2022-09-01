В Перми тибетский мастиф держит в страхе целый район

В микрорайоне Ива на пермячку напал тибетский мастиф

02 сентября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

В Перми тибетский мастиф нападает на людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми жителей микрорайона Ива держит в страхе щенок тибетского мастифа. Он бегает по улицам и нападает на прохожих. Пермячка, на которую напала собака, рассказала URA.RU как все произошло. «Я гуляла со своей собакой утром 31 августа, когда на меня накинулся этот мастиф. Первый раз он бросился мне на ноги, там остались синяки. Во второй раз он порвал мне джинсы, оставил прокусы на ноге и не выпускал мою ногу из пасти пока я не брызнула в него из баллончика», — рассказала Анна. По словам девушки это не первое нападение мастифа на жителей района, до этого он уже покусал 17-летнего подростка. Анна отмечает, что после нападения по району ходили люди, разыскивающие эту собаку, девушка предполагает, что он сбегает от хозяев. С вероятной хозяйкой мастифа Анне поговорить не удалось, на ее сообщения женщина не отвечает. Пермячка написала заявление в полицию, она надеется. Что правоохранительные органы разберутся в ситуации и агрессивная собака не будет бегать по улицам одна. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что заявление зарегистрировано, по данному факту проводится проверка.

В Перми жителей микрорайона Ива держит в страхе щенок тибетского мастифа. Он бегает по улицам и нападает на прохожих. Пермячка, на которую напала собака, рассказала URA.RU как все произошло. «Я гуляла со своей собакой утром 31 августа, когда на меня накинулся этот мастиф. Первый раз он бросился мне на ноги, там остались синяки. Во второй раз он порвал мне джинсы, оставил прокусы на ноге и не выпускал мою ногу из пасти пока я не брызнула в него из баллончика», — рассказала Анна. По словам девушки это не первое нападение мастифа на жителей района, до этого он уже покусал 17-летнего подростка. Анна отмечает, что после нападения по району ходили люди, разыскивающие эту собаку, девушка предполагает, что он сбегает от хозяев. С вероятной хозяйкой мастифа Анне поговорить не удалось, на ее сообщения женщина не отвечает. Пермячка написала заявление в полицию, она надеется. Что правоохранительные органы разберутся в ситуации и агрессивная собака не будет бегать по улицам одна. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что заявление зарегистрировано, по данному факту проводится проверка.