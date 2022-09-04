В челябинском селе изымут всю домашнюю птицу

В Челябинской области изымут всех кур из-за птичьего гриппа

В селе Халитово сформировался эпизоотический очаг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Халитово Кунашакского района Челябинской области у собственников будут изымать всю птицу из-за опасного заболевания — птичьего гриппа. Постановление об изъятии кур, гусей и уток у владельцев опубликовано 5 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Изъять все виды домашней птицы всех половозрастных групп на территории села Халитово Кунашакского района Челябинской области (далее именуется эпизоотический очаг). Министерству сельского хозяйства области организовать работу по изъятию животных на территории эпизоотического очага», — говорится в документе.

Ответственным за изъятие птицы на территории карантина назначен министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. Ведомству также предстоит урегулировать вопрос возмещения ущерба собственникам изъятой птицы.

Ранее в селе Халитово ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Жители села пожаловались на падеж домашних гусей. По предварительным подсчетам пало 80 птиц. Предполагаемый источник возбудителя инфекции — дикая водоплавающая птица, которая останавливается для отдыха на местных озерах.