Пермячка обнаружила в магазине сети «Пятерочка» гнилые ягоды и овощи

Девушке попались гнилые томаты и голубика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермячка в соцсетях пожаловалась на гнилые ягоды и овощи с плесенью на полках магазина сети «Пятерочка». Сделанные фотографии девушка выложила в группу «Подслушано Гайва и Орджо | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Пятерочка на Карбышева. Свежесть продуктов зашкаливает. Не помешало бы работникам, следящим за свежестью продуктов, выходить в зал и убирать продукты „особой“ свежести…», — написала Нелля Галимулина.

Пермячка прикрепила фотографии с черникой и томатами черри, на которых образовалась плесень. В комментариях подписчики отметили, что в других магазинах замечали подобное. Кто-то предположил, что продукты гниют оттого, что на них выросли цены и пермяки их просто долго не покупают. В комментариях отметились и представители самой сети «Пятерочка».

«Нам действительно жаль, что вы разочарованы нашим обслуживанием. Приносим свои извинения. Пожалуйста, напишите нам в личные сообщения группы „Пятерочка Поддержка“. Мы обязательно во всем разберемся!», — написали со страницы сети магазинов.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермячка купила в магазине плавленый сыр, а он оказался испорченным. Женщина смогла вернуть его обратно и получить деньги.

Голубика явно должна выглядеть не так Нелля Галимулина в группе «Подслушано Гайва и Орджо | Пермь» / vk.com