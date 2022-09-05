Сотрудники пермской «дочки» Лукойла получили награды от Путина

05 сентября 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил рабочих предприятия «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил медалью и званием двух сотрудников пермского предприятия «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Пермяки были награждены за заслуги в развитии нефтяной и газовой промышленности страны, сообщается в соответствующем указе на портале правовой информации. «Наградить Костина Георгия — оператора технологических установок ООО „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“. Присвоить почетное звание Скоробогатову Сергею — оператору технологических установок ООО „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“», — говорится в Указе. Скоробогатову присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России». Костина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также президент страны наградил пермского врача Анну Никитину. Пермячка была удостоена медали «За спасение погибавших».

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью и званием двух сотрудников пермского предприятия «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Пермяки были награждены за заслуги в развитии нефтяной и газовой промышленности страны, сообщается в соответствующем указе на портале правовой информации. «Наградить Костина Георгия — оператора технологических установок ООО „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“. Присвоить почетное звание Скоробогатову Сергею — оператору технологических установок ООО „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“», — говорится в Указе. Скоробогатову присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России». Костина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также президент страны наградил пермского врача Анну Никитину. Пермячка была удостоена медали «За спасение погибавших».