Посетители фудкорта в пермском ТРЦ «Планета» засняли таракана, сидящего на столе. Стол находится рядом с рестораном быстрого питания Burger King. Видео пермяки выложили в соцсеть. Пермский фудблогер Анастасия Арапова сделала перепост этого видео.
«Burger King на Шоссе космонавтов. Жеееесть! За бонусы — спасибо», — указано в подписи к видео.
Впрочем, рядом находится и ресторан «Вкусно — и точка», и пермский SFC-Chicken, и KFS. Так что разобраться, откуда именно пришел таракан, — сложно. В ТРЦ «Планета» направлен запрос. Ответ на него ожидается.
В начале видео автор снял общий план, чтобы можно было понять, где находится стол с тараканом
Скрин видео перепоста в соцсетях Анастасии Араповой
Далее автор видео приближает камеру к таракану: он перебирает лапками по столу
Скрин видео перепоста в соцсетях Анастасии Араповой
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Посетители фудкорта в пермском ТРЦ «Планета» засняли таракана, сидящего на столе. Стол находится рядом с рестораном быстрого питания Burger King. Видео пермяки выложили в соцсеть. Пермский фудблогер Анастасия Арапова сделала перепост этого видео. «Burger King на Шоссе космонавтов. Жеееесть! За бонусы — спасибо», — указано в подписи к видео. Впрочем, рядом находится и ресторан «Вкусно — и точка», и пермский SFC-Chicken, и KFS. Так что разобраться, откуда именно пришел таракан, — сложно. В ТРЦ «Планета» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки оставляют большое количество негативных комментариев о работе открывшихся ресторанов «Вкусно — и точка». Особенно ругают молочные коктейли.