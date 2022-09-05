05 сентября 2022

На фудкорте в крупном ТРЦ Перми заметили таракана на столе. Скрин

Пермяки засняли на фудкорте в ТРЦ «Планета» таракана на столе
© Служба новостей «URA.RU»
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Проф визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган , быстрое питание, фудкорт, фастфуд, быстрая еда
Видео с таким неприятным соседством заметила фудблогер Фото:

Посетители фудкорта в пермском ТРЦ «Планета» засняли таракана, сидящего на столе. Стол находится рядом с рестораном быстрого питания Burger King. Видео пермяки выложили в соцсеть. Пермский фудблогер Анастасия Арапова сделала перепост этого видео.

«Burger King на Шоссе космонавтов. Жеееесть! За бонусы — спасибо», — указано в подписи к видео.

Впрочем, рядом находится и ресторан «Вкусно — и точка», и пермский SFC-Chicken, и KFS. Так что разобраться, откуда именно пришел таракан, — сложно. В ТРЦ «Планета» направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки оставляют большое количество негативных комментариев о работе открывшихся ресторанов «Вкусно — и точка». Особенно ругают молочные коктейли.

В начале видео автор снял общий план, чтобы можно было понять, где находится стол с тараканом
Далее автор видео приближает камеру к таракану: он перебирает лапками по столу

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Посетители фудкорта в пермском ТРЦ «Планета» засняли таракана, сидящего на столе. Стол находится рядом с рестораном быстрого питания Burger King. Видео пермяки выложили в соцсеть. Пермский фудблогер Анастасия Арапова сделала перепост этого видео. «Burger King на Шоссе космонавтов. Жеееесть! За бонусы — спасибо», — указано в подписи к видео. Впрочем, рядом находится и ресторан «Вкусно — и точка», и пермский SFC-Chicken, и KFS. Так что разобраться, откуда именно пришел таракан, — сложно. В ТРЦ «Планета» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки оставляют большое количество негативных комментариев о работе открывшихся ресторанов «Вкусно — и точка». Особенно ругают молочные коктейли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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