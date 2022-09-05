На фудкорте в крупном ТРЦ Перми заметили таракана на столе. Скрин

Пермяки засняли на фудкорте в ТРЦ «Планета» таракана на столе

06 сентября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Видео с таким неприятным соседством заметила фудблогер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Посетители фудкорта в пермском ТРЦ «Планета» засняли таракана, сидящего на столе. Стол находится рядом с рестораном быстрого питания Burger King. Видео пермяки выложили в соцсеть. Пермский фудблогер Анастасия Арапова сделала перепост этого видео. «Burger King на Шоссе космонавтов. Жеееесть! За бонусы — спасибо», — указано в подписи к видео. Впрочем, рядом находится и ресторан «Вкусно — и точка», и пермский SFC-Chicken, и KFS. Так что разобраться, откуда именно пришел таракан, — сложно. В ТРЦ «Планета» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки оставляют большое количество негативных комментариев о работе открывшихся ресторанов «Вкусно — и точка». Особенно ругают молочные коктейли. В начале видео автор снял общий план, чтобы можно было понять, где находится стол с тараканом Скрин видео перепоста в соцсетях Анастасии Араповой Далее автор видео приближает камеру к таракану: он перебирает лапками по столу Скрин видео перепоста в соцсетях Анастасии Араповой

Посетители фудкорта в пермском ТРЦ «Планета» засняли таракана, сидящего на столе. Стол находится рядом с рестораном быстрого питания Burger King. Видео пермяки выложили в соцсеть. Пермский фудблогер Анастасия Арапова сделала перепост этого видео. «Burger King на Шоссе космонавтов. Жеееесть! За бонусы — спасибо», — указано в подписи к видео. Впрочем, рядом находится и ресторан «Вкусно — и точка», и пермский SFC-Chicken, и KFS. Так что разобраться, откуда именно пришел таракан, — сложно. В ТРЦ «Планета» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки оставляют большое количество негативных комментариев о работе открывшихся ресторанов «Вкусно — и точка». Особенно ругают молочные коктейли.